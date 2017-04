Stand: 06.04.2017 15:17 Uhr

Drohungen gegen Zoo-Mitarbeiter in Hannover

Der Zoo Hannover steht nach Vorwürfen der Quälerei von Elefanten-Jungtieren massiv in der Kritik. Insbesondere die User bei Facebook aber auch an der Telefon-Hotline nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Einige Wortmeldungen haben beleidigenden Charakter, teilweise sind auch Androhungen von Gewalt zu lesen. Deshalb werden alle entsprechenden Mails, Facebookeinträge und Anrufe gesammelt, heißt es vom Zoo Hannover. Man stehe mit der Polizei im engen Kontakt und hole sich bei den Sicherheitsbehörden Rat.

Wüste Beleidigungen und Bedrohungen

Die Verantwortlichen wollen sich aber nicht dazu äußern, ob sie Strafanzeigen stellen werden. Die Drohungen richten sich sowohl gegen die Tierpfleger, die Geschäftsführung und Angestellte, die an der Telefon-Hotline sitzen. Auf Facebook haben sich seit Wochenbeginn weit mehr als 10.000 Menschen auf der Seite des Zoos zu den aktuellen Vorwürfen geäußert. In vielen Beiträgen werden die Tierpfleger wüst beschimpft. Ein User schreibt etwa mit seinem richtigen Namen: "Knast ist für euch viel zu schade", eine andere schreibt an die Verantwortlichen: "Euch sollte man die Elefanten-Haken in den Körper rammen!".

Peta plant Mahnwache vor dem Zoo

Um die Vorwürfe der Tierquälerei aufzuklären, will der Zoo nach eigenen Angaben nun einen externen Sachverständigen einsetzen. Grundlage des Fernsehberichts waren Aufnahmen der Tierschutzorganisation Peta. Deren Aktivisten haben für Sonnabendvormittag eine Mahnwache gegen die Elefantenhaltung vor dem Zoo Hannover angemeldet. Bislang haben 114 Personen auf Facebook ihre Teilnahme zugesagt.

