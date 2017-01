Stand: 25.01.2017 19:00 Uhr

"Dreckskarre": Kleinanzeige freut Netzgemeinde

Ein Mann aus Hannover will sein Auto verkaufen - nein, es unbedingt loswerden. Im Internetportal Ebay hat er eine Kleinanzeige für die "Dreckskarre" aufgegeben. 250.000 Leute hätten schon drauf geklickt, schreibt er - auf die erste Anzeige. Die habe Ebay gelöscht. Vielleicht, weil seine Beschreibung zu ehrlich sei. Denn der Besitzer des VW Touran zählt nur Probleme auf: durchgetretene Kupplung, falsche Betankung, Kratzer. Die Schuld gibt er hauptsächlich seiner Frau. Wenigstens habe die aber nie einen Unfall gebaut: "Das ist das einzige, was ich hier lobend erwähnen möchte, also der Touran ist unfallfrei!".

Geklickt wird die Anzeige, nur nicht von potenziellen Käufern

Hunderttausende also interessieren sich offenbar für die Kleinanzeige - kaufen wollen sie die problembehaftete "Karre" allerdings nicht. Die Internetgemeinde hat einfach einen Riesenspaß an Beschreibungen wie "Wir wohnen in einer Stadt (Schule um die Ecke, Supermarkt um die Ecke, Arbeit um die Ecke) und meine Frau kriegt es hin, im Jahr 22.000 KM zu fahren" oder "dass man an einer roten Ampel (...) die Kupplung nicht unbedingt dauerhaft treten sollte und den 1. Gang eingelegt lässt, konnte ich mir denken" - seine Frau dagegen nicht. An ein paar Kratzern an der Hintertür sei sein Sohn schuld: "Nichts Dramatisches - trotzdem regt mich sowas richtig auf!!!".

Geboten werden bislang nur Kaltgetränke

Angebote erhält der Autoverkäufer dennoch, wenn auch nicht für das Auto. Manche wollen ihm ein Bier ausgeben. Sollte ihm jemand ein paar mehr Kaltgetränke ausgeben, so im Wert von 15.000 Euro, dann gäb's das Auto dazu, verspricht der Anbieter. Und die Sommerreifen noch obendrauf: "Könnt ihr alles mitnehmen, sonst schmeiße ich sie auf den Sperrmüll."

Es geht immer noch schlimmer

Dem frustrierten Touran-Besitzer sei mit auf den Weg gegeben: Es geht immer noch schlimmer. Erst vor gut einem halben Jahr stellte der Fahrer eines Renault Clio seinen Wagen ins Netz. Bei dem funktionierten angeblich nur noch die Klimaautomatik, der Motor (wenn er denn ansprang) und die Gurte. "Der Rest von dem Fahrzeug ist absolut am Ende." Der Kosename des Clio war dem des Touran auffallend ähnlich: "Dreggskarre".

