Stand: 28.12.2016 06:46 Uhr

Der Wolf jagt nun auch in Hamelns Wäldern

Bislang war der Wolf in Hameln und Umgebung nicht in Erscheinung getreten. Doch das hat sich im Dezember 2016 geändert. Thomas Fietzek hat dafür den Beweis. Der 59-jährige ambitionierte Hobby-Fotograf hat bei einem Foto-Spaziergang am Mittwoch vor Weihnachten nahe seines Hauses in Afferde einen Wolf in freier Wildbahn vor die Linse bekommen. Im Maul trug das Tier einen scheinbar gerade erlegten Waschbären. Sein Foto zeigte Fietzek dem lokalen Wolfsberater der Jägerschaft, Heiko Brede. Dieser war von der Detailtreue der Aufnahme vollkommen überzeugt und meldete einen C-1-Nachweis, also einen eindeutigen Befund, an das zuständige Wolfsbüro in Hannover.

Geblendet vom Sonnenlicht

Fietzek wollte eigentlich den Sonnenuntergang fotografieren, erzählt er im Gespräch mit NDR.de. Deshalb sei er am Schecken, einem erhöht gelegenen Waldgebiet über den Dächern von Hameln, gegen 15.45 Uhr mit seiner Kameraausrüstung unterwegs gewesen. "Ich war schon ziemlich geblendet vom Sonnenlicht", sagt er. "Dann nahm ich auf einmal aus dem Augenwinkel eine Bewegung auf der Gegenseite, am Waldrand, wahr und drückte auf den Auslöser." Zunächst hielt Fietzek das Motiv für einen Schäferhund und dachte sich nichts weiter dabei. Erst später, am heimischen Bildschirm, habe er dann erkannt, dass es sich wohl um einen Wolf handelt: "Solche Augen und einen solchen Schwanz hat kein Hund".

"Der hatte mehr Angst vor mir als umgekehrt"

So schnell, wie er das Raubtier gesehen hatte, war es auch schon wieder entschwunden, mitsamt dem erlegten Waschbär. Für Fietzek war dieses Verhalten im Nachhinein ein klares Indiz dafür, dass man sich vor Begegnungen mit dem Wolf nicht prinzipiell fürchten müsse: "So, wie der abgehauen ist, hatte er mehr Angst vor mir als umgekehrt." In den Wald gehe er auch weiterhin und fürchte sich nicht, sagt Fietzek. Ja, er habe in der Nacht darauf schlecht geschlafen und denke auch immer wieder an die Begegnung. Aber sie habe ihn keineswegs traumatisiert.

Das nächste Mal eine bessere Kamera

Spaziergänge im Wald meiden - für den Naturliebhaber und -fotografen wäre das auch schwer vorstellbar. "Seinen" Wolf treffe er ohnehin wohl kaum wieder, habe der Wolfsberater zu Fietzek gesagt. Der sei vermutlich auf der Durchreise gewesen und längst über alle Berge. Für den Fall, dass sich das Tier doch wieder blicken lassen, wolle er beim nächsten Waldbesuch aber gerüstet sein, sagt Hobbyfotograf Fietzek: "Mit einer passenderen Kamera."