Dauer-Passentzug von Gefährdern rechtswidrig

Die dauerhafte Einziehung eines ausländischen Reisepasses durch eine deutsche Behörde ist rechtswidrig - das hat das Verwaltungsgericht Hannover heute entschieden. Das Urteil bezieht sich auf einen Fall aus Hildesheim: Die Verwaltung der Stadt hatte einem Türken seinen Pass entzogen, weil er von Sicherheitsbehörden als sogenannter islamistischer Gefährder eingestuft worden war. Deshalb war ihm die Ausreise untersagt worden. Der Mann war trotzdem in Richtung Süden aufgebrochen. In Ungarn war er dann festgenommen worden. Die Stadt Hildesheim wollte den Pass danach dauerhaft einbehalten, doch dies erklärte das Gericht nun für unrechtmäßig. Die Verwaltung muss den Pass an die türkischen Behörden aushändigen.

Polizei nimmt mutmaßliche Gefährder fest Hallo Niedersachsen - 09.02.2017 19:30 Uhr In Göttingen hat die Polizei bei einer Großrazzia zwei mutmaßliche Gefährder festgenommen. Offenbar planten Salafisten einen terroristischen Anschlag.







Klage von dreifacher Mutter abgewiesen

In einem weiteren Verfahren gab das Gericht der Stadt Hildesheim indes Recht. Auch eine Frau hatte parallel in Hannover geklagt. Gegen die Libanesin verhängte die Stadt Hildesheim ebenfalls ein Ausreiseverbot, weil sie nach Überzeugung des Landeskriminalamtes beabsichtigt, als sogenannte Gotteskriegerin in den bewaffneten Kampf nach Syrien oder in den Irak auszureisen. Als Grundlage dienten Informationen der Ermittlungsbehörden. Diese Klage hat das Gericht heute abgewiesen. Die Frau sei - genau wie ihr deutscher Ehemann - einschlägig als Besucherin des "Deutschsprachigen Islamkreises Hildesheim" bekannt.

Krankenwagen transportieren vermutlich Kämpfer

Der "Islamkreis" gilt nach Angaben des Innenministeriums als "bundesweiter Hotspot der radikalen Salafisten-Szene". Im Sommer 2015 soll dort über mögliche Anschläge gesprochen worden sein. Dem Ehemann wurde bereits der Reisepass entzogen, weil er sich nach Erkenntnis der Behörden ebenfalls dem Kampf in Syrien anschließen wollte. Der Mann hatte Krankenwagen für Hilfskonvois Richtung Syrien gekauft. Nach Einschätzung der Behörden transportierten sie aber auch potenzielle Kämpfer für die Terrormiliz Islamischer Staat nach Syrien.

Auch Mann musste Pass abgeben

Die Klage des Mannes gegen den Passentzug im vergangenen Juli wurde bereits vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Seine Ehefrau begründet ihre Klage damit, dass keine konkreten Erkenntnisse gegen sie vorliegen und nicht gegen alle Besucher der "DIK"-Moschee Maßnahmen ergriffen worden sind.

