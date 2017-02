Stand: 23.02.2017 11:36 Uhr

Conchita Wurst kommt zum Opernball in Hannover

Am Freitag und Sonnabend wird der Opernball in Hannover unter dem Motto "Hallo, Wien!" gefeiert. Die österreichische Hauptstadt richtet selbst den wohl berühmtesten Opernball der Welt aus und steht mit großen Namen wie Mozart, Mahler und Karajan für eine große Musiktradition. Am Wochenende sollen die Besucher in Hannover deshalb mit der passenden Deko und Musik in der gesamten Staatsoper begeistert werden. Dazu sollen Sehenswürdigkeiten wie Schloss Schönbrunn, der Redoutensaal, das Cafe Hawelka und der Naschmarkt nachgebaut werden. Als "Mitternachts-Highlight" erwartet die Gäste Conchita Wurst, die österreichische Siegerin beim Eurovision Song Contest 2014. Am Freitag wird ein NDR Fotograf Bilder von den Ball-Paaren machen, die Sie sich im Anschluss an die Veranstaltung auf dieser Seite anschauen können. Auch das NDR Fernsehen wird vor Ort sein und für Sie berichten.

80 Debütanten tanzen auf dem Opernparkett Hallo Niedersachsen - 28.02.2015 19:30 Uhr 80 Debütanten stehen beim Opernball in Hannover im Rampenlicht und sind ziemlich aufgeregt. Aber nicht nur bei den jungen Damen und Herren kann was schief laufen.







Musik bis zum Morgengrauen

Conchita Wurst wird mit dem Niedersächsischen Staatsorchester eigens für den Opernball arrangierte Songs singen. Beim großen Opening werden wieder Sänger des Ensembles gemeinsam mit dem Niedersächsischen Staatsorchester auf der Bühne stehen. Außerdem präsentieren sich Künstler des Ensembles im Marschner-Saal. In diesem Jahr ist auch wieder das Ballett des Staatstheaters vertreten. Im Marschner-Saal ist außerdem der Musik-Kabarettist Patrick Hahn mit einem Georg-Kreisler-Programm zu erleben. Bis zum Morgengrauen spielen dann die Thilo Wolf Big Band und die Lounge Society für die Spät-Ins-Bett-Geher.

