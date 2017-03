Stand: 14.03.2017 15:53 Uhr

Coldplays "Everglow"-Video zeigt wenig Hannover

Will sich die Band Coldplay noch rechtzeitig zum Konzert im Juni mit seinen hannoverschen Fans gutstellen? Man könnte es vermuten. Denn die Band hat ein neues Video zum Song "Everglow" veröffentlicht. Endlich darin zu sehen: Die Aufnahmen, die im Juni vergangenen Jahres im hannoverschen Eisstadion am Pferdeturm gedreht wurden. Ob das die rund 1.200 Indians-Fans, die beim Video-Dreh im Sommer 2016 als Statisten mitwirkten, in Euphorie versetzen wird, dürfte jedoch fraglich sein. Denn zu sehen sind die Hannoveraner im neuen Video - eigentlich fast nicht.

Eisläuferin Tanja Kolbe im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des "Everglow"-Clips steht vielmehr die Berliner Eiskunstläuferin Tanja Kolbe, die zunächst einsam über das Eis kurvt. Nach und nach verwandelt sich das Eisstadion in eine surreal anmutende Traumlandschaft, in der es erst schneit und schließlich sogar Bäume wachsen. Für kurze Sequenzen sind schließlich auf den Rängen Zuschauer zu erahnen, die Lichter halten. Nahaufnahmen der Fans? Fehlanzeige.

Schon das erste "Everglow"- Video enttäuscht

Schon die erste Auflage des Videos hatte bei den Fans für herbe Enttäuschung gesorgt. Stundenlang hatten die Freiwilligen am Stadion in der Schlange gestanden - und bekamen die Band nicht einmal zu Gesicht. Leadsänger Chris Martin betrat das Eisstadion erst, als die Fans längst wieder zu Hause waren. Als das Video schließlich veröffentlicht wurde, folgte die zweite Enttäuschung: Die einzige Person, die darin auftauchte, war Leadsänger Chris Martin, der am Klavier schmachtend seinen Song singt. Immerhin die Hannover Indians freuen sich nun über den kurzen Auftritt des Pferdeturm-Stadions.

