Chemie-Explosion an Schule: Lehrerin verletzt

Beim Aufräumen von Chemikalien sind eine Lehrerin und ihr Sohn an einem Hamelner Gymnasium durch eine Explosion verletzt worden. Die Frau hatte am Sonntag den Unterricht für Montag vorbereitet. "Die beiden waren vermutlich damit beschäftigt, Chemikalien aufzufüllen, als das Unglück passierte", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Nach Polizeiangaben war Salzsäure freigesetzt worden. Laut Feuerwehr war der Chemieraum vor Kurzem renoviert worden. Deshalb hatte die Frau dort am Sonntag beim Aufräumen mit den Substanzen hantiert. Die 56-Jährige und ihr Sohn kamen ins Krankenhaus.

Chemie-Unfall an Hamelner Gymnasium 08.05.2017 08:01 Uhr Autor/in: Janine Klemmt







