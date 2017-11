Stand: 14.11.2017 06:30 Uhr

Celler Terror-Prozess: Wie geschwächt ist der IS? von Angelika Henkel und Marie-Caroline Chlebosch

Fünf Angeklagte sind es, die Woche für Woche am Oberlandesgericht Celle hinter Panzerglas auf der Anklagebank Platz nehmen. Mutmaßliche Islamisten, denen die Unterstützung der IS-Terrormiliz vorgeworfen wird. Hauptangeklagter ist der Iraker Ahmad A., der sich selbst den Namen Abu Walaa gegeben hat. Aber was bedeutet der Prozess für die Sicherheitsbehörden in Deutschland?

Maaßen: Abu Walaa nicht ohne Weiteres ersetzbar

Als "prominente Figur" bezeichnet der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, den Hauptangeklagten Ahmad A. "Er hatte durchaus Charisma in dieser Szene gehabt und eine vergleichbar starke charismatische Figur, die den IS unterstützte, haben wir so bislang nicht wahrgenommen", sagt Maaßen im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Dass Ahmad A. nun vor Gericht stehe, schwäche den sogenannten Islamischen Staat, so der Präsident des Bundesverfassungsschutzes weiter: "Wie stark, das können wir derzeit noch nicht einschätzen. Abu Walaa wird jedenfalls nicht so ohne Weiteres zu ersetzen sein, aber wir gehen davon aus, dass es andere geben wird, die nachwachsen."

Wichtiger Zeuge der Bundesanwaltschaft steht im Zweifel

Auch der Kronzeuge der Bundesanwaltschaft, der IS-Rückkehrer Anil O., beschreibt den Hauptangeklagten im Zeugenstand als einnehmende Persönlichkeit. Er nennt ihn den "Repräsentanten des IS in Deutschland". Seine radikalen Vorträge seien beeindruckend gewesen, zum Beispiel habe Ahmad A. deutsche Polizisten als Ungläubige bezeichnet, die Gott vernichten möge, so der Kronzeuge. Anil O. sei damals stolz gewesen, einem so wichtigen IS-Gelehrten zu begegnen. Die Verhaftung des mutmaßlichen IS-Mitgliedes ist unter anderem auf die Aussagen des Kronzeugen zurückzuführen. Doch es gibt noch eine weitere Person, die für die Anklage der Bundesanwaltschaft eine maßgebliche Rolle spielt. Eine Vertrauensperson des Landeskriminalamts (LKA) Nordrhein-Westfalen mit dem Tarnnamen "Murat" und dem Aktenkürzel VP01. Aber kann sich die Bundesanwaltschaft auf seine Zeugenaussage verlassen?

Kronzeuge: V-Mann habe sich anschlagsbereit gezeigt

Bereits seit Prozessbeginn versuchen die Verteidiger, die Glaubwürdigkeit der V-Person zu erschüttern. So behauptete der Verteidiger von Ahmad A. bereits am ersten Prozesstag, es gebe Aussagen in den Akten, "nach denen die VP01 Anis Amri, den Attentäter vom Breitscheidplatz, mehrfach aufgefordert hat, Attentate in Deutschland zu begehen". Auch Kronzeuge Anil O. spricht in seiner ersten Zeugenaussage am vergangenen Mittwoch über die VP01. Er erzählt von einem Treffen, in dem sich die V-Person ihm gegenüber als anschlagsbereit gezeigt habe. Der V-Mann habe Anil O. gefragt, ob es nicht besser sei, einen Anschlag zu begehen, so der Zeuge. Schon damals, 2015, habe sich der Kronzeuge gedacht, dass es sich bei "Murat" um jemanden von der Polizei handeln müsse, sagte er aus.

Verteidiger stellt Strafanzeige gegen V-Person

Der Verteidiger des Duisburger Angeklagten Hasan C. hat eine Strafanzeige beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe gegen die V-Person des LKA gestellt. Rechtsanwalt Ali Aydin ist überzeugt davon, dass die VP01 mehrere Menschen zu Straftaten angestiftet habe: "Hier wurde möglicherweise eine Grenze überschritten. Ich erwarte deshalb, dass ein Ermittlungsverfahren gegen die V-Person eingeleitet wird." Auf Anfrage teilt die Bundesanwaltschaft dem NDR telefonisch mit, es gebe eine Strafanzeige. Ob es ein Ermittlungsverfahren gebe, könne man derzeit nicht sagen, mit dem Blick darauf, dass die Vertrauensperson noch Bestandteil des Verfahrens in Celle sein werde und damit eine laufende Beweisaufnahme betroffen sei.

