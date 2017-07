Stand: 24.07.2017 17:03 Uhr

Celle: Schnitzelklau im Hochsicherheitstrakt

"Fleisch ist mein Gemüse" - dieses Motto hatten sich offenbar acht Häftlinge des Hochsicherheitsgefängnisses Celle auf die Fahne geschrieben. Ihr ungewöhnlicher Fall beschäftigt ab Ende Oktober das Amtsgericht Celle, denn die Männer sind angeklagt, weil aus der Knastküche knapp 46 Kilogramm Fleisch gestohlen haben sollen. Sie sollen überwiegend Schweinefleisch portioniert, zu Schnitzel und Würstchen weiterverarbeitet und dann in eigenen Gefrierfächern verstaut haben. Ein Bediensteter der Justizvollzugsanstalt (JVA) muss sich wegen Beihilfe zum Diebstahl verantworten. Er hat laut Anklage beim Portionieren und Einschweißen geholfen.

Wurde mit dem Fleisch gehandelt?

Das Gerichtsverfahren soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft klären, wie sich der Fleisch-Klau genau abgespielt hat. Außerdem soll es um die Frage gehen, ob die Häftlinge mit den Schnitzeln und Würstchen handelten. Eine interne Sicherheitsüberprüfung hatte das Verfahren ins Rollen gebracht. Auch das von Insassen gestaltete Gefängnis-Magazin "Damokles" hatte die "Schnitzeljagd in der JVA Celle" bereits auf dem Titel.

Warten auf großen Saal im OLG

Aus Platzgründen wird vom 26. Oktober an im großen Sitzungssaal des Oberlandesgerichts (OLG) Celle verhandelt. "Ausschlaggebend dafür ist die große Anzahl der Prozessbeteiligten", sagte der Direktor des Amtsgerichts, Dieter Philipp Klass, NDR.de. "Wir haben keinen Saal, in den neun Angeklagte samt ihrer Anwälte reinpassen." Angeklagt worden waren die neun Männer bereits im Dezember, für die Verhandlung musste aber auf einen freien Termin in dem großen Saal des OLG gewartet werden. Zunächst sind drei Prozesstage angesetzt.

