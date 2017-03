Stand: 08.03.2017 08:09 Uhr

Carport mit 14 Autos in Laatzen abgebrannt

Ein Carport mit 14 Autos ist in der Nacht zum Mittwoch in Laatzen in der Region abgebrannt. Als die Feuerwehr gegen 2.45 Uhr zum Einsatzort kam, hätten alle Wagen bereits in Brand gestanden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Teilweise schlugen die Flammen in der Wohnsiedlung im Ortsteil Rethen zehn Meter in die Höhe. Verletzte habe es nicht gegeben. An allen 14 Autos sei Totalschaden entstanden. Dass die Flammen so schnell auf alle Autos übergriffen, sei schon ungewöhnlich, sagte ein Vertreter der Einsatzkräfte NDR.de. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Carpot-Brand springt auf Wohnhaus über 08.03.2017 08:30 Uhr Autor/in: Lasse Callsen In der Nacht zum Mittwoch sind in einem Sammelcarport in Hannover-Laatzen 14 Pkw ausgebrannt. Die Feuerwehr kämpfte gegen übergreifende Flammen auf anliegende Wohnhäuser.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fenster geplatzt, Dämmung geschmolzen

Die Hitze sei so groß gewesen, dass auch an gegenüber des Carports geparkten Wagen die Verkleidungen und Blinker wegschmolzen. Die Flammen griffen außerdem auf drei Wohnhäuser über. Bei einem ließ das Feuer ein Fenster platzen und die Dämmung von der Fassade schmelzen. Die Familie des Hauses wurde laut Feuerwehr vom Bellen des Nachbarhundes geweckt und konnte sich in Sicherheit bringen. Das Haus sei unbewohnbar und sehe aus wie ein Rohbau, sagte ein Sprecher. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Auch die Brandursache sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr sei mit 60 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz

































Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.03.2017 | 07:30 Uhr