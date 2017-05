Stand: 02.05.2017 11:34 Uhr

Bosch-Werk in Hildesheim wird verkauft

Die 600 Mitarbeiter im Bosch-Werk Hildesheim werden demnächst für einen chinesischen Investor arbeiten. Wie die Konzernmutter mitteilte, sei ein entsprechender Kaufvertrag mit dem chinesischen Konsortium ZMJ unterschrieben worden. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Morgen werden sich Vertreter des Käufers der Belegschaft in Hildesheim vorstellen.

Kündigungsschutz bis Ende 2020

Die Käufer sind der Zulieferer ZMJ (Zhengzhou Coal Mining Machinery Group) und die Investmentfirma China Renaissance Capital Investment als Kapitalgeber. Den Kaufpreis taxierte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" auf 545 Millionen Euro.

Bosch hatte den Bereich Starter und Generatoren schon im vergangenen Jahr abgespalten. Seitdem ist die Sparte eine 100-prozentige Tochter des Autozulieferes. Damals hatten Gewerkschaft und Betriebsrat in langen Gesprächen einen bis Ende 2020 geltenden Kündigungsschutz für die Belegschaft erreicht. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen sollen die Jobs auch unter dem neuen Eigentümer gesichert sein. Die Sparte habe demnach zwar viele Jahre lang Verluste gemacht, zuletzt aber wieder Gewinn geschrieben.

Kartellbehörden müssen dem Geschäft noch zustimmen

Sicher ist der Deal aber noch nicht. Für die Gültigkeit fehlt noch die Zustimmung der Kartellbehörden. Wettbewerbsbedenken dürfte es aber nicht geben - zwar stellt ZMJ ebenfalls Starter und Generatoren her, gehört aber nicht zu den Branchengrößen wie Denso aus Japan und Valeo aus Frankreich. ZMJ ist vor allem in Asien tätig und Bosch mit SG vor allem in Europa. Außerdem muss jeder SG-Mitarbeiter in Deutschland seinem Wechsel unter das Dach der Neu-Eigentümer zustimmen: Er kann entscheiden, beim Mutterkonzern Bosch zu bleiben.

