Stand: 06.05.2017 09:15 Uhr

Bombenräumung in Hannover: Alle Tipps und Fakten

Morgen heißt es für 50.000 Menschen in Hannover: Wohnungen verlassen, Zeit vertreiben und hoffen, dass am Ende dann doch alles schnell und alles gut geht. Die Stadt steht vor der größten Bombenräumaktion ihrer Geschichte. Für die Experten bedeutet der Tag viel Arbeit, an fünf Stellen hat sich gestern der Verdacht auf Blindgänger bereits erhärtet. Die Verdachtsstellen werden dann morgen geöffnet. Das darf laut Feuerwehr aber nur erfolgen, wenn die Sicherheit für die Menschen im betroffenen Gebiet - das sind die Stadtteile Vahrenwald, List und Nordstadt - gewährleistet ist. Das heißt: Evakuierung ab 9 Uhr. Neben den Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen (KBD) stehen auch die Rettungskräfte vor einer großen Aufgabe.

Gut informiert: #hannbombe und Ticker

Wie bei den vergangenen Räumungen in Hannover finden Sie unter dem Schlagwort #hannbombe aktuelle Informationen auf unserem Twitter-Account. Auf unserer Facebook-Seite werden Sie ebenfalls informiert - genauso wie in Echtzeit auf unserem Liveticker. Er geht morgen Früh an den Start.

Bombe wird in Hannover entschärft NDR//Aktuell - 05.05.2017 16:00 Uhr 50.000 Menschen müssen in Hannover zeitweise ihre Wohnungen verlassen - eine der größten Bombenentschärfungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte steht bevor.







Sammelstellen, Anfahrt und Telefon

Unter der Telefonnummer (0800) / 7 31 31 31 ist ab sofort zwischen 10 und 15 Uhr ein Bürgertelefon eingerichtet. Am Sonntag ist die Leitung von 8 Uhr bis zum Ende der Aktion geschaltet. Menschen, die nicht mehr so mobil sind, sollten - möglichst frühzeitig - unter der Rufnummer (0511) 1 92 22 einen Krankentransport anfordern. Für Anwohner, die keinen Ort haben, an dem sie den Tag verbringen können, sind Sammelstellen eingerichtet. Und zwar in der IGS Büssingweg (Büssingweg 1), der IGS Vahrenheide-Sahlkamp (Weimarer Allee 59) sowie der Käthe-Kollwitz-Schule (Podbielskistraße 230). Sie sind morgen ab 9 Uhr geöffnet. Abfahrten zu den Shuttle-Bussen finden Sie auf den Seiten der Stadt.

So fahren die Bahnen - oder auch nicht

Auch für Autofahrer ist der Sicherheitsbereich tabu, was auf den Verkehr in der Stadt Auswirkungen hat. Die Vahrenwalder Straße, eine der größten Ausfallstraßen der Stadt, ist ab Ecke Philipsbornstraße in beide Richtungen gesperrt - bis etwa Ecke Windaustraße am nördlichen Ende. Die weiträumige Sperrung führt auch im Betrieb des Straßenbahn- und Zugverkehrs zu Behinderungen:



Auf der Linie 1 zwischen Hannover Hauptbahnhof und Langenhagen kommt es ab 9 Uhr zu Änderungen im Betriebsablauf. Laut Üstra darf an den Haltestellen Werderstraße, Vahrenwalder Platz, Dragoner Straße, Niedersachsenring und Büttnerstraße in beide Richtungen nur noch eingestiegen werden. Ab 13.15 Uhr fährt die Linie 1 nicht mehr vom Hauptbahnhof weiter in Richtung Langenhagen. Stattdessen nutzen Fahrgäste die Linie 3, 7 und 9 bis zur Haltestelle Vier Grenzen, steigen dort in den Schienenersatzverkehr nach Langenhagen. Für die Linie 2 zwischen Hauptbahnhof und Alte Heide gelten dieselben Einschränkungen und Schienenersatzverkehr. Der Ersatzverkehr fährt die Station Großer Kolonnenweg nicht an.

zwischen Hannover Hauptbahnhof und Langenhagen kommt es ab 9 Uhr zu Änderungen im Betriebsablauf. Laut Üstra darf an den Haltestellen Werderstraße, Vahrenwalder Platz, Dragoner Straße, Niedersachsenring und Büttnerstraße in beide Richtungen nur noch eingestiegen werden. Ab 13.15 Uhr fährt die Linie 1 nicht mehr vom Hauptbahnhof weiter in Richtung Langenhagen. Stattdessen nutzen Fahrgäste die Linie 3, 7 und 9 bis zur Haltestelle Vier Grenzen, steigen dort in den Schienenersatzverkehr nach Langenhagen. Für die zwischen Hauptbahnhof und Alte Heide gelten dieselben Einschränkungen und Schienenersatzverkehr. Der Ersatzverkehr fährt die Station Großer Kolonnenweg nicht an. Auf den Linien 3, 7 und 9 dürfen Fahrgäste am Lister Platz ab 9 Uhr nicht mehr aussteigen. "Mit Beginn der Bombenräumung fahren die Stadtbahnen dort durch", heißt es bei der Üstra.

dürfen Fahrgäste am Lister Platz ab 9 Uhr nicht mehr aussteigen. "Mit Beginn der Bombenräumung fahren die Stadtbahnen dort durch", heißt es bei der Üstra. Zum Flughafen Hannover gelangen Fahrgäste mit einem Buspendelverkehr ab dem Hauptbahnhof. Beginn: 14.20 Uhr am Bahnhof, am Flughafen 13.55 Uhr - dann alle 30 Minuten.

gelangen Fahrgäste mit einem Buspendelverkehr ab dem Hauptbahnhof. Beginn: 14.20 Uhr am Bahnhof, am Flughafen 13.55 Uhr - dann alle 30 Minuten. Die S-Bahn-Linien 1 und 2 fahren von Minden (Westf.) und Nienburg (Weser) bis zum Bahnhof Nordstadt. Von Hannover-Leinhausen können Fahrgäste mit den Linien 4 (Roderbruch) und 5 (Anderten) bis in die Innenstadt fahren. Ab dem Bahnhof Nordstadt ist die Linie 6 in die City unterwegs.

fahren von Minden (Westf.) und Nienburg (Weser) bis zum Bahnhof Nordstadt. Von Hannover-Leinhausen können Fahrgäste mit den Linien 4 (Roderbruch) und 5 (Anderten) bis in die Innenstadt fahren. Ab dem Bahnhof Nordstadt ist die in die City unterwegs. Auch wer mit der S 4 kommt, muss mit Behinderungen rechnen: Sie fährt zwischen Bennemühlen und Langenhagen-Pferdemarkt. Von dort aus fährt die S 5 zum Nordstadt Bahnhof. Dort endet sie - weiter geht es mit der Linie 6 in die Innenstadt.

Weitere Meldungen zu Behinderungen und Ersatzverkehr gibt es bei der Deutschen Bahn und auf den Seiten der Üstra.

Vergünstigungen und Unterhaltung

Weil die Menschen ihre Wohnungen bereits um 9 Uhr verlassen müssen, bieten manche Museen und andere Einrichtungen für Betroffene Vergünstigungen - etwa das Sprengel Museum, das Historische Museum, das Museum August Kestner, das Museum Schloss Herrenhausen, das Landesmuseum und die Kestnergesellschaft. Dort gibt es Kunst und Kultur kostenlos. Im Lister Bad kann kostenlos gebadet werden. Wer die Kunstfestspiele Herrenhausen besuchen möchte, bekommt 50 Prozent Rabatt auf mehrere Veranstaltungen. Auch die Stadt Hannover bietet den betroffenen Menschen ein Programm - zusammengestellt auf ihrer Internetseite.

Downloads Die von der Evakuierung betroffenen Straßen Die Stadt Hannover hat eine Liste der Straßen veröffentlicht, die am 7. Mai wegen einer Bombenräumung evakuiert werden. Hier finden Sie die Liste als PDF zum Download. Download (44 KB)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.05.2017 | 08:30 Uhr