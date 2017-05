Stand: 04.05.2017 13:59 Uhr

Bombenräumung: Fünf Verdachtspunkte erhärtet

Mit Blick auf die größte Bombenräumungsaktion in der Geschichte Hannovers am Sonntag gibt es seit Mittag ein kleines Stück mehr Planungssicherheit: Bei Sondierungen durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) hat sich an fünf Stellen der Verdacht auf Blindgänger erhärtet. Das teilte die Stadt mit. Sie werden am Sonntag geöffnet, "vorher können wir nicht sicher sagen, dass es sich auch um Bomben handelt", so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber NDR.de. Zwei der Verdachtspunkte befinden sich demnach auf einem Baugrundstück an der Wedelstaße im Stadtteil Vahrenwald, drei weitere Stellen auf einer nahegelegenen Fläche. Auf einer weiteren Teilfläche würden noch Sondierungen stattfinden - ob heute oder morgen, dazu wollte der Sprecher keine Angaben machen. Bislang gingen die Experten von 13 Verdachtspunkten aus. Feststeht zu diesem Zeitpunkt: Eine Gefahr für die Anwohner bestehe nicht.

Wie werden Blindgänger entsorgt? 03.05.2017 17:45 Uhr Mit der Entschärfung eines Blindgängers ist die Arbeit noch nicht getan. Erst die Entsorgung sämtlicher Bestandteile sorgt dafür, dass keine Gefahr mehr von einer Bombe ausgeht.







Altlasten unter der Erde

Wegen des Großeinsatzes in den Stadtteilen List, Nordstadt und Vahrenwald müssen rund 50.000 Menschen am Sonntag ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Immer wieder wurden in der Vergangenheit nicht detonierte Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Erde geholt, doch noch immer ruhen Blindgänger unter der Oberfläche. 130.000 Luftbilder der Alliierten liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen vor, wieder und wieder werden Bilder, zumeist aus englischen Beständen, angekauft. Die Auswertung des Materials - eine Sisyphusarbeit. "Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sieht nicht alle Blindgänger", sagt Bleicher. Dafür gebe es mehrere Gründe. Luftbilder, die den Angreifern als Kontrolle ihrer Abwürfe dienten, wurden teilweise später oder bei schlechtem Wetter aufgenommen. Auch wo genau Bomben abgeworfen wurden, haben die Alliierten nicht genau verzeichnet. Und wenn Verdachtsmomente festgestellt wurden, heißt es noch lange nicht, dass sich auch Blindgänger finden. So werden bei groß angelegten Aktionen auch mal Teile alter Waschmaschinen oder wie jüngst in Hannover alte Brunnenfilter einer Kleingartenanlage gefunden. Um erste Hinweise auf eine Bombe liefern zu können, müssen die Experten sich dem Objekt bei einer Grabung auf einen Meter nähern. Aufschluss können etwa das beim Einschlag abgerissene Leitwerk oder verfärbtes Erdreich geben.

Bombenräumung: 50.000 Hannoveraner betroffen
In Hannover findet die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg statt. Gleich mehrere Blindgänger werden entschärft. Für die Betroffenen gibt es ein Unterhaltungsprogramm.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Für die 50.000 Menschen, die am Sonntag ihre Wohnungen verlassen müssen, bedeutet der Großeinsatz einen großen Umstand. Nach Angaben der Stadt müssen die betroffenen Bewohner den Sicherheitsbereich ab 9 Uhr verlassen. Auch sieben Alten- und Pflegeheime sind betroffen. Außerdem müssten unter anderem das Continental-Werk Vahrenwald, die Zentrale Polizeidirektion Hannover, die Polizeiinspektion Ost sowie die Feuer- und Rettungswache 1 geräumt werden.

Unterhaltung statt Langeweile

Damit den Anwohnern die Zeit bis Aufhebung der Evakuierung nicht zu lang wird, nehmen das Sprengel Museum, das Historische Museum, das Museum August Kestner, das Museum Schloss Herrenhausen, das Landesmuseum und die Kestnergesellschaft am Sonntag keinen Eintritt. Im Lister Bad kann kostenlos gebadet werden. Wer die Kunstfestspiele Herrenhausen besuchen möchte, bekommt 50 Prozent Rabatt auf mehrere Veranstaltungen. Auch die Stadt Hannover bietet den betroffenen Menschen ein Programm - zusammengestellt auf auf ihrer Internetseite.

Die von der Evakuierung betroffenen Straßen
Die Stadt Hannover hat eine Liste der Straßen veröffentlicht, die am 7. Mai wegen einer Bombenräumung evakuiert werden.

