Bombenräumung: Buntes Programm statt Langeweile

Rund 50.000 Hannoveraner müssen am Sonntag wegen einer Bombenräumung für mehrere Stunden ihre Wohnungen räumen. Damit sie sich in dieser Zeit nicht langweilen, hat die Stadt zusammen mit Kultur-, Sport- und Senioreneinrichtungen ein Programm zusammengestellt. Die Angebote sind entweder kostenlos oder vergünstigt, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Hannover bietet Programm zur Bombenräumung NDR//Aktuell - 02.05.2017 16:00 Uhr In Hannover findet die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg statt. Gleich mehrere Blindgänger werden entschärft. Für die Betroffenen gibt es ein Unterhaltungsprogramm.







Vom Museum übers Hallenbad zum Seniorencafé

So nehmen das Sprengel Museum, das Historische Museum, das Museum August Kestner, das Museum Schloss Herrenhausen, das Landesmuseum und die Kestnergesellschaft am Sonntag keinen Eintritt von den Besuchern. Außerdem öffnet das Lister Bad kostenlos. Das Stadtteilzentrum Lister Turm, die Stadtbibliothek und die Hannoversche Stadtstaffel bieten Familienunterhaltung, der kommunale Seniorenservice Sonntagscafés. Wer lieber die Kunstfestspiele Herrenhausen besuchen möchte, erhält 50 Prozent Rabatt auf mehrere Veranstaltungen. Das komplette Programm hat die Stadt auf ihrer Internetseite zusammengestellt.

Experten prüfen 14 Verdachtspunkte

Wie lange die Untersuchung der immerhin 14 Bomben-Verdachtspunkte auf dem Üstra-Gelände im Stadtteil Vahrenwald dauern wird, ist noch unklar. Letztlich hängt die Evakuierungsdauer auch davon ab, an wie vielen Stellen der Kampfmittelräumdienst tatsächlich Blindgänger findet, die entschärft beziehungsweise gesprengt werden müssen. Stadt und Feuerwehr hoffen allerdings, bis zum Abend Entwarnung geben zu können.

