Stand: 11.10.2017 20:37 Uhr

Bombenräumung: 10.000 Hannoveraner betroffen

In Hannover hat am Abend die Evakuierung im Stadtteil Vahrenheide wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Der bei Straßenbauarbeiten nahe der Kreuzung Ikarusallee/ Alter Flughafen am Mittag entdeckte Blindgänger muss nach Angaben der Feuerwehr Hannover noch heute entschärft werden. Infolgedessen wurden etwa 10.000 Menschen aufgefordert, ihre Wohnungen, Häuser und Büros zu verlassen.

Evakuierung schreitet voran

Die Evakuierung startete um 20 Uhr in einem Radius von 1.000 Metern um die Fundstelle. Zum gleichen Zeitpunkt öffnete in der Herschelschule eine Sammelstelle für die Anwohner. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers läuft die Evakuierung gut voran. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", sagte der Sprecher gegenüber NRD.de. Rund 700 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, Lautsprecherwagen fahren durch die Straßen und fordern die Menschen zum Verlassen ihrer Gebäude auf.

Entschärfungsbeginn noch unklar

Bei dem Sprengkörper handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um eine britische Fünf-Zentner-Bombe. Ob der Blindgänger entschärft werden kann oder gesprengt werden muss, ist noch nicht klar. Die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) können darüber erst befinden, wenn die Evakuierung abgeschlossen ist. Am Fundort wurden Container als Sicherung aufgestellt. Bei einem eigens geschalteten Bürgertelefon (0800/ 731-31-31) der Stadt Hannover gingen rund 1.000 Anrufe ein. Auch für gehbehinderte Menschen wurde eine Hilfe eingerichtet: Sie können unter der Telefonnummer 192-22 einen Krankentransport anfordern.

Autobahn 2 nicht betroffen

Die Autobahn 2 ist von der Bombenräumung nicht betroffen. Auch die Vahrenwalder Straße ist nicht im Sperrgebiet. Einschränkungen gibt es im Stadtbahnverkehr: Die Linie 2 fährt seit 20 Uhr nicht mehr zwischen den Haltestellen Büttnerstraße und Alte Heide. Die Buslinie 135 ist ebenfalls betroffen, sie wird die betroffenen Haltestellen im gesperrten Bereich umfahren.

Hannover ist damit zum wiederholten Mal in diesem Jahr Schauplatz einer Bombenräumung: Erst im Mai erlebte die Landeshauptstadt die größte Bombenräumung ihrer Geschichte. Rund 50.000 Menschen in drei Stadtteilen mussten ihre Häuser verlassen.

Folgende Straßen sind betroffen

Alter Flughafen Hausnummer (Hnr) 4 bis Ende

Anhalter Hof

Bahnriehe Hnr 40 Kreuzung Tempelhofweg

Chemnitzer Straße

Dornierstraße

Dresdener Straße Hnr 19 ab Naumburger Str.

Dunantstraße

Eckenerstraße

Eisenacher Weg

Emmy-Lanzke-Weg

Erfurter Weg

Freiberger Hof

Gothaer Straße

Heidegrün

Holzwiesen Nur Hnr 113, 125, 127, 129, 131, 133, 135

Ikarusallee

Ilmenauer Weg

Jenaer Weg

Junkersstraße

Kugelfangtrift Nur Hnr 10, 25, 27, 30

Lankwitzweg Hnr 1 bis Hnr 46 Außer Hnr 39, 39a, 41, 41a, 45

Leipziger Straße

Lichtenradeweg

Lilienthalstraße

Lotte-Lemke-Straße Nur Hnr 8

Magdeburger Straße Hnr 17 bzw. Hnr 22 bis Ende

Margarete-Hofmann-Weg

Märkischer Weg

Meißener Hof

Naumburger Straße

Peter-Strasser-Allee

Plauener Straße Hnr 1 bis Hnr 25 Außer 14, 16,18, 20,22, 23a, 24,

Radebeuler Hof

Saaleweg

Sachsenhof

Salzwedeler Hof

Salzwedeler Straße

Schuppertweg

Staakenweg

Tegelweg

Unstrutweg

Vogtländer Hof

Wartburgstraße Nur Hnr 10

Weimarer Allee

Wettinerweg

Zehlendorfweg

Zwickauer Straße

