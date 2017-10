Stand: 11.10.2017 16:11 Uhr

Bombenentschärfung in Hannover heute Abend

In Hannover ist erneut ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die im Stadtteil Vahrenheide gefundene Fliegerbombe muss nach Angaben der Feuerwehr Hannover noch heute entschärft werden. Bauarbeiter waren heute Mittag bei Tiefbauarbeiten nahe der Kreuzung Ikarusallee/ Alter Flughafen auf den Blindgänger gestoßen. Wie viele Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen und wann die Entschärfung beginnen soll, ist bislang unklar. Nähere Informationen zum Ablauf sowie eine detaillierte Liste der betroffenen Straßen sollen in Kürze veröffentlicht werden. Der Fundort der Bombe ist nur wenige Hundert Meter von der Autobahn 2 entfernt.

Bomben finden und entschärfen 09.08.2017 10:30 Uhr Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sucht mithilfe von Luftaufnahmen nach Blindgängern. Bei Bomben-Verdacht rücken die Experten aus – ein gefährlicher Job.







Hannover ist damit zum wiederholten Mal in diesem Jahr Schauplatz einer Bombenräumung: Erst im Mai hatte die Landeshauptstadt die größte Bombenräumung ihrer Geschichte erlebt. Rund 50.000 Menschen in drei Stadtteilen mussten ihre Häuser verlassen.

