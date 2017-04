Stand: 14.04.2017 11:00 Uhr

Bomben in Hannover: Größte Evakuierung seit 1945?

Nach wie vor herrscht bei der Stadt Hannover keine Klarheit über mutmaßliche Bombenblindgänger im Stadtteil Vahrenwald. Die technischen Sondierungen bei den mindestens neun Verdachtspunkten hätten bislang keine neuen Erkenntnisse ergeben, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Aufgrund von Luftbildauswertungen vermuten Experten mehrere Kriegsblindgänger auf einem Baugelände im Norden der Stadt.

Größte Bombenräumung der Stadtgeschichte? Niedersachsen 18.00 Uhr - 06.04.2017 18:00 Uhr Autor/in: Oliver Laffin Hannover muss sich auf die größte Evakuierung seiner Geschichte vorbereiten. Bestätigt sich der Verdacht, verlassen bis zu 53.200 Menschen in Vahrenwald, List und Nordstadt ihre Wohnungen.







Mehr als 53.000 Menschen müssten Wohnungen verlassen

Hannover steht damit vermutlich eine der größten Evakuierungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs bevor - es handelt sich sogar um einen der größten Einsätze bundesweit. Rund 53.200 Menschen im Norden der Stadt müssen am 7. Mai voraussichtlich ihre Wohnungen verlassen. Eine Evakuierung ähnlicher Größenordnung hatte zuletzt am 25. Dezember 2016 in Augsburg (Bayern) stattgefunden. Dort mussten etwa 54.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Die Stadt Hannover wird erstmalig bei einer Evakuierungsmaßnahme ein umfangreiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm für die betroffene Bevölkerung organisieren.

