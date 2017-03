Stand: 06.03.2017 20:01 Uhr

Bombenentschärfung: 7.800 Anwohner müssen raus

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss am Abend in Hannover-Seelhorst entschärft werden. Sie war am Nachmittag bei Bauarbeiten freigelegt worden. Der Fundort befindet sich in der Eupener Straße.

Karte: Bombenentschärfung: Das ist der Sperrbereich

Rund um den Bereich müssen sich 7.800 Anwohner in Sicherheit bringen. Wie die Stadt mitteilte, sollen sie um 20 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Eine Sammelstelle wird in der Sporthalle der Außenstelle der IGS Kronsberg am Friedrich-Wulfert-Platz eingerichtet.

Südschnellweg im Evakuierungsbereich

Von der Evakuierung betroffen sind Teile von Waldheim, Waldhausen und Seelhorst. Der Stadtfriedhof Seelhorst liegt zwar innerhalb der Sperrzone, ist aber seit 17 Uhr ohnehin geschlossen. Die Eupener Straße befindet sich zwischen dem Süd- und dem Messeschnellweg. Der Evakuierungsradius endet am Messeschnellweg. Allerdings wird der Südschnellweg zwischen dem Kreuz Seelhorst und der Auf- und Abfahrt Hildesheimer Straße gesperrt. Da die Betroffenen voraussichtlich erst in der Nacht zurück können, rät die Stadt, notwendige Dinge wie Medikamente und Spezialnahrung sowie passende Kleidung mitzunehmen.

Ein Bürgertelefon steht unter der der Nummer (0800) 7 31 31 31 zur Verfügung. Gehbehinderte Personen können unter der Rufnummer 19222 einen Krankentransport anfordern.

