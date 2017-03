Stand: 06.03.2017 17:50 Uhr

Bombe in Hannover: Entschärfung am Abend

Bei Bauarbeiten ist in Hannover am Nachmittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden. Der Fundort befindet sich in der Eupener Straße im Stadtteil Seelhorst. Wie die Feuerwehr mitteilte, muss der Blindgänger noch am Abend entschärft werden. Wie viele Anwohner deswegen ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen, steht noch nicht fest. Die Eupener Straße befindet sich zwischen dem Süd- und dem Messeschnellweg. Daher könnte es sein, dass die Bundesstraßen 3, 6 und 65 gesperrt werden. Der genaue Evakuierungsradius mit allen betroffenen Straßen soll laut Feuerwehr in Kürze bekanntgegeben werden. Dann soll auch feststehen, wo eine Sammelunterkunft eingerichtet wird.

