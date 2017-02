Stand: 08.02.2017 18:16 Uhr

Bodycams: Pilotversuch der Polizei rechtswidrig?

Die Landesbeauftragte für Datenschutz in Niedersachsen, Barbara Thiel, beanstandet den Einsatz von Körperkameras der Polizei. Dem Einsatz der sogenannten Bodycams fehle jegliche rechtliche Grundlage. Thiel kritisiert, dass die meist auf Schulterhöhe getragene Kamera direkt in das Gesicht der Betroffenen filme. Dies stelle einen besonders schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte dar. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass unbeteiligte Dritte von den Minikameras gefilmt würden.

Innenministerium: Bildaufnahmen dienen Schutz der Beamten

Das Innenministerium wies den Vorwurf zurück. Das niedersächsische Gesetz erlaube der Polizei Bildaufnahmen anzufertigen, wenn dies der Sicherheit der Beamten diene. Und zwar auch, wenn Unbeteiligte betroffen seien. Darüber hinaus habe Landespolizeipräsident Uwe Binias vor dem Start des Pilotprojekts bereits mit Datenschützern gesprochen.

Westen kennzeichnen den Einsatz der Körperkameras

Die niedersächsische Polizei hat das dreimonatige Pilotprojekt Mitte Dezember gestartet. Die an der Uniform angebrachten Minikameras sollen Polizisten während ihrer Einsätze filmen und als Abschreckung vor möglichen Übergriffen dienen. Die Polizisten tragen während ihrer Einsätze mit den Bodycams gelbe Westen mit der Aufschrift "Videoaufzeichnung", um auf die Kameras hinzuweisen.

