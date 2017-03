Stand: 09.03.2017 17:43 Uhr

Bodenheizung sei Dank: Spargelernte hat begonnen

Vielen Menschen dürfte schon das Wasser im Munde zusammenlaufen: Die Spargelernte in Niedersachsen hat begonnen. Im Landkreis Nienburg wurden bereits vor einigen Tagen die ersten Stangen gestochen. Und auch im Landkreis Diepholz wurde heute der Startschuss zur Saison gegeben. In großem Stil fängt diese normalerweise erst Ende März bis Anfang April an, dank einer Bodenheizung können einzelne Landwirte aber bereits jetzt starten. Die geernteten Mengen seien aber noch klein und die Preise hoch. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Nienburger Spargel, Fritz Bormann, kritisierte unterdessen gegenüber NDR.de die Methode und warf den heizenden Betrieben mangelndes Umweltbewusstsein vor.

Kritik an Energieverbrauch für vorgezogene Ernte

Es sei "völlig unnötig", die Ernte auf diese Weise vorzuziehen, findet Bormann, dessen Verband unter anderem auch eine Spargelkönigin kürt. "Man muss nicht den Boden aufheizen, um 14 Tage eher Spargel zu haben." Auch wenn es sich lediglich um die Abwärme einer Biogasanlage handele, sei allein der Energieaufwand für den Transport der Wärme mit Wasser fragwürdig. Es gebe schließlich ausreichend ausländischen Spargel, und in maximal zwei Wochen beginne ohnehin die Freilandernte. "Wer diese Technik will, kann auch gleich Spargel im Gewächshaus züchten", kritisierte Bormann. Es handele sich aber um einen verschwindend geringen Teil der Spargelbetriebe, in der Region Nienburg etwa nur um einen Betrieb.

Menge gering, Nachfrage vorhanden

"Wir haben die entsprechenden Kunden dafür, die Nachfrage ist vorhanden", entgegnet Carsten Bolte, dessen Hof in Lichtenhorst im Landkreis Nienburg traditionell sehr früh erntet. Der Betrieb hat eine Biogasanlage und kann mit der anfallenden Abwärme einen kleinen Teil der Felder beheizen. Warmes Wasser wird in Rohren durch die Felder geleitet und heizt so die Erde auf. Bei 15 bis 16 Grad fange der Spargel an zu wachsen, sagt Carsten Bolte. Auch auf dem Hof Thiermann im Landkreis Diepholz gibt es eine solche Anlage. Nur etwa drei Hektar der Feldfläche werden dort beheizt, 500 Hektar dagegen bleiben unbeheizt. Am ersten Tag der Ernte wurden insgesamt 900 Kilo gestochen. "Wir reden hier von Mengen, die im Lebensmittelhandel für die Kunden nie ankommen werden", sagte der Geschäftsführer der Vereinigung der Spargelanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst. Das Gemüse gehe in die Gastronomie, in Spezialitäten-Geschäfte oder in Hofläden.

Erste Spargelspitzen überraschen Mitarbeiter

Spargelbauer Christian Thiermann berichtet gegenüber NDR 1 Niedersachsen, die Mitarbeiter seien vom Erfolg selbst überrascht worden: In Windeseile hätten sie daraufhin begonnen, den eigenen Hofladen und die Maschinen zu säubern und vorzubereiten. Der Spargel werde zum Wochenende im Hofladen verkauft, sagte Thiermann. Ob Spargel durch die Sonne oder durch eine Bodenheizung Energie erhalten habe, mache für den Geschmack keinen Unterschied. Allerdings sei der erste Spargel immer "besonders aromatisch". Der höhere Aufwand drückt sich dann allerdings auch im Preis aus: Für die erste Wahl müsse man vermutlich mit 18 Euro pro Kilo rechnen, sagte Thiermann. Sogenannter Haushaltsspargel sei zu Preisen von 8 bis 14 Euro zu haben.

Folien sind weit verbreitet, Heizungen noch nicht

Um das edle Gemüse nicht nur schneller wachsen zu lassen, sondern auch, um die Ernte zu vereinfachen und Kosten zu senken, setzen viele Spargelbauern seit Jahren auf schwarz-weiße Folien, die sie über die Beete ziehen, damit die Sonnenwärme besser gespeichert wird. Die Folie haben die meisten Spargeldämme, die Heizung hingegen nur wenige. Dass für viele Kunden der erste Spargel durchaus schon länger ein Thema ist, beweisen die Buchungen für Thiermanns hauseigenes Gastronomie-Zelt: Es ist für einige Tage der kommenden Saison bereits jetzt ausgebucht

