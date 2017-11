Stand: 13.11.2017 14:30 Uhr

Blog: Keno erobert die Agritechnica

Keno Veith, besser bekannt als "De schwatten Ostfrees Jung", liebt schwere Landmaschinen und die plattdeutsche Sprache. Der 36-jährige Landarbeiter aus Zetel in Friesland wurde über Nacht zum Internet-Star. Seit er ein plattdeutsches Video von sich nach einer Panne im Maisfeld auf Facebook hochgeladen hat, ist er deutschlandweit bekannt. Er besucht die Agritechnica in Hannover. NDR Reporter begleiten Keno dabei. Seine Highlights der weltweit größten Landtechnik-Messe finden Sie hier täglich im Blog.

Keno Veith betritt mit einem beherzten Lachen die Messehalle 20 der Agritechnica in Hannover. "Jetzt geht´s los, ne." Hier in der Halle stehen seine Lieblinge, "de Backbeesten" - so nennen Ostfriesen die richtig großen Landmaschinen. "Den hab ich noch nicht gehabt, den muss ich noch fahren", erzählt Keno und zeigt auf ein Schwergewicht nach dem anderen. Dann lacht er. "Warum 90-60-90, wenn man 960x46 haben kann." Er meint die riesigen Reifen der Maschinen. Doch weit kommt Keno bei seiner Besichtigungstour nicht. Ständig wird er von Besuchern angesprochen. Das erste Selfie wurde bereits auf dem Parkplatz geschossen. "Ich hab dich im Netz gesehen." "Coole Videos von dir". Und auch Sätze wie "Macht mal Platz für den Superstar" fallen. Keno nimmt es gelassen. Geduldig posiert er mit seinen Fans. "Ich kann das wohl gut ab", sagt er und lacht.

Seit fast 20 Jahren arbeitet Keno Veith in der Landwirtschaft. Der Ostfriese mit Wurzeln in Kamerun ist als sogenannter Lohner, also Mitarbeiter eines Lohnunternehmens, tätig. Täglich fährt er Gülle aus oder holt die Ernte ein. An manchen Tagen ist er bis zu 16 Stunden mit schweren Maschinen auf den Feldern unterwegs. Keno Veith ist gelernter Kfz-Mechatroniker. Seine Großeltern hatten einen Milchviehbetrieb und sein Vater ist Agraringenieur. Er bringt also genügend Experten-Wissen mit, um die Ausstellungsstücke genau unter die Lupe nehmen zu können.

Die Agritechnica ist die weltweit größte Landtechnik-Messe. Schwerpunkt in diesem Jahr: "Green Future - Smart Technology". 2.800 Aussteller aus 53 Ländern präsentieren ihre Produkte rund um den modernen Pflanzenbau. Dabei stehen natürlich vor allem Innovationen und Trends im Mittelpunkt. Seit 1995 findet die Agritechnica alle zwei Jahre auf dem Messegelände Hannover statt. Kenos Herz dürfte schneller schlagen angesichts der großen und PS-starken Maschinen und Trecker, die es zu sehen geben wird. "Ich bin ein Fan großer Maschinen", sagte er NDR.de. "Daher freue ich mich besonders auf die Backbeest (Anmerkung der Redaktion: die großen Traktoren) und die Mähdrescher." Keno wird auf auch auf Simulatoren zum Selbsttesten treffen, etwa fürs Holzrücken im Wald. Interessant könnte auch das Zusammentreffen und Fachsimpeln in den Länderpavillons etwa von Japan und China werden. Von Montag an gibt es hier jeden Tag Neuigkeiten von Kenos Entdeckungen.

Es ist viel passiert in den vergangenen Wochen. Erst das Video mit dem festgefahrenen Trecker auf dem Maisfeld, der riesige Zuspruch dafür in der Online-Community, dann die Flut von Interview-Anfragen, Auftritte im Fernsehen. "Jasses", würde der gebürtige Platt schnackende Wittmunder sagen. Wie er die Tage so erlebt, hält er auf seinem Blog fest.

