Stand: 16.11.2017 14:16 Uhr

Beim Weihnachtsmann stapeln sich schon die Briefe

Auf die Mitarbeiter im Weihnachtspostamt Himmelsthür wartet in diesem Jahr jede Menge Arbeit. Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Adventszeit stapeln sich bereits rund 2.000 Briefe in dem Büro im Hildesheimer Stadtteil. Mit der Beantwortung werden der Postbeamte Jens Osterwald und sein Team am 23. November beginnen. "Es wird eine Herausforderung", so der 44-Jährige.

Bisheriger Leiter ist verstorben

Osterwald, der normalerweise im Briefzentrum Pattensen (Region Hannover) arbeitet, ist Nachfolger von Karlheinz Dünker. Der bisherige Leiter des Weihnachtspostamtes war im Frühjahr im Alter von 72 Jahren gestorben. Dünker hatte jahrzehntelang im Namen des Weihnachtsmannes die Briefe der Kinder beantwortet. Seine Witwe wird die neuen Mitarbeiter in diesem Jahr unterstützen.

Drei Weihnachtspostämter in Niedersachsen

Von den insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen in Deutschland liegen drei in Niedersachsen. Neben dem Amt in Himmelsthür in 31137 Hildesheim lauten die Adressen 21709 Himmelpforten im Landkreis Stade sowie 49681 Nikolausdorf im Landkreis Cloppenburg.

Anmerkung der Redaktion: Ein aufmerksamer Leser hat uns darauf hingewiesen, dass die Weihnachtspostfiliale im Landkreis Stade "Himmelpforten" heißt und nicht "Himmelpfort". Zudem lautet die Postleitzahl 21709 und nicht 16798. Wir bedanken uns für den Hinweis und bitten für den Fehler um Entschuldigung!

