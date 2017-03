Stand: 02.03.2017 15:08 Uhr

Baby im Koffer: Sechs Jahre Haft für Mutter

Im Prozess um ein Neugeborenes in einem Koffer hat das Landgericht Hannover die Mutter wegen versuchten Totschlags zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die 22-jährige Angeklagte hatte gestanden, ihr Kind nach einer heimlichen Geburt im vergangenen September in einen Koffer gelegt und versteckt zu haben. Der Lebensgefährte hatte das Baby Tage später, in schmutzige Tücher gewickelt, entdeckt und der Polizei gemeldet. Mit ihrem Urteil gingen die Richter in Hannover über das von der Anklage geforderte Strafmaß hinaus. Die Staatsanwalt hatte sich für fünf Jahre Haft ausgesprochen.

Prozess: Mutter legt Babys in Koffer
Ermittler hatten in einer Wohnung ein noch lebendes Baby in einem Koffer gefunden. Nun muss sich die Mutter unter anderem wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten.

Tod "billigend in Kauf" genommen

In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft der Mutter egoistisches, verantwortungsloses und gleichgültiges Verhalten vorgeworfen. Mit dem Verschließen und Aufstellen des Koffers drei Tage nach der Geburt habe sie den Tod des Säuglings "zumindest billigend in Kauf" genommen, so die Staatsanwältin. Die Verteidigung sah keinen Tötungsvorsatz vorliegen und plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten.

Gutachter bescheinigt Angeklagter Konfliktscheu

In ihrem Schlusswort sagte die 22-Jährige: "Ich kann mich nur noch mal entschuldigen dafür." Sie habe nie beabsichtigt, der Kleinen etwas Böses zu tun. "Ich habe sie von Anfang an geliebt." Ein Psychiater bescheinigte der Mutter Schwierigkeiten darin, Konflikte auszutragen. Demnach verheimlichte die 22-Jährige die Schwangerschaft vor ihrem Freund, weil dieser noch keine Kinder wollte und sie Angst vor einer Trennung hatte. Eine psychische Erkrankung konnte der Psychiater bei der Frau nicht feststellen.

Baby lag mit weiterem totem Säugling im Koffer

Gefunden hatte das Baby der 19 Jahre alte Freund der 22-Jährigen in einem Koffer in der Abstellkammer der gemeinsamen Wohnung. Er alarmierte die Polizei. Das kleine Mädchen war unterkühlt, völlig verdreckt und hatte eine Neugeboreneninfektion. Im selben Koffer entdeckten die Ermittler die sterblichen Überreste eines weiteren Säuglings. Weil nicht mehr geklärt werden konnte, ob dieses Baby tot oder lebendig zur Welt gekommen war, wurden die Ermittlungen in diesem Fall eingestellt.

