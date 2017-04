Stand: 12.04.2017 12:09 Uhr

BVB-Anschlag beeinflusst Niedersachsen-Derby

Der gestrige Anschlag auf einen Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Auswirkungen auf das ohnehin brisante Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig am Ostersonnabend. Wie ein Sprecher der Polizei Hannover NDR.de sagte, werde der Vorfall in Dortmund mit in die Planungen einbezogen. Das Sicherheitskonzept für das Niedersachsen-Derby werde angepasst. Was das konkret bedeutet, wollte er aus "einsatztaktischen Gründen" nicht sagen. Nur so viel gab er preis: Die Polizei werde die Zugangskontrollen am Stadion unterstützen, die sonst nur durch Sicherheitsdienste der Vereine geregelt werden. Außerdem würden Sprengstoffspürhunde eingesetzt.

Sicherheitskonzept wird an aktuelle Erkenntnisse angepasst

Ob noch mehr Polizisten als bisher geplant eingesetzt werden, wollte der Sprecher nicht kommentieren. Auch nicht, ob die Fußball-Spieler nach dem Vorfall in Dortmund am Sonnabend von der Polizei besonders geschützt werden. Darüber hinaus wollte sich der Sprecher nicht zu einem möglichen Austausch mit den Ermittlern in Dortmund äußern. "Wir stehen mit Sicherheitsbehörden in Kontakt", sagte er vage. Die Polizei Hannover werde auf jeden Fall die Entwicklungen in Dortmund verfolgen. Das Sicherheitskonzept für das Spiel in Hannover sei nicht statisch, sondern werde permanent angepasst. Wie, das sei von den aktuellen Entwicklungen und Erkenntnissen abhängig.

Pufferblöcke im Stadion sollen rivalisierende Anhänger trennen

Ohnehin ist das Spiel zwischen Hannover und Braunschweig für die Polizei Hannover wegen der Fan-Rivalität von besonderer Bedeutung. "Wir rechnen mit hoher Gewaltbereitschaft", sagte der Gesamteinsatzleiter und Polizei-Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Jörg Müller. Das Verhältnis zwischen den Anhängern beider Lager könne durchaus als "feindschaftlich" bezeichnet werden. Deshalb sei das oberste Ziel der Polizei, die beiden Lager voneinander zu trennen. Im Stadion wurden dazu sogenannte Pufferblöcke, also leere Reihen, zwischen den Fanblocks eingerichtet. Anstatt der vorhandenen Plätze für 49.000 Zuschauer können dadurch nur 42.700 das Spiel verfolgen.

Mindestens 139 Personen gelten als "gewaltsuchend"

Rund 1.500 Vereins-Anhänger gelten nach Ansicht der Polizei als Problemklientel. Sie werden von der Polizei in die Kategorie "gewaltgeneigt" eingeteilt. In die Kategorie "gewaltsuchend" fallen 98 Hannoveraner und 41 Braunschweiger. Für sie gelten von Freitag bis Samstagabend Aufenthalts- und Betretungsverbote für das gesamte hannoversche Stadtgebiet, mindestens aber den gesamten innerstädtischen Bereich. Generell werde die Polizei bei der Problemklientel konsequent durchgreifen, so Müller. Die gesamte niedersächsische Bereitschaftspolizei wird am Ostersonnabend im Einsatz sein. Zusätzliche Unterstützung erhält sie von der Polizei Bremen. Im Gegenzug beteiligen sich die niedersächsischen Beamten am Einsatz beim Spiel Werder Bremen gegen den Hamburger SV am Ostersonntag.

"Problemklientel hat am Osterwochenende Zeit für konspirative Pläne"

Der Ostersonnabend als Datum für das Risikospiel ist nach Ansicht der niedersächsischen Sicherheitsbehörden höchst unglücklich gewählt. Anders als an einem normalen Wochenende hätten die gewaltbereiten Anhänger mehr Zeit, konspirative Pläne zu schmieden, erklärte Müller. Aus diesem Grund hatten die niedersächsischen Sicherheitsbehörden im Vorfeld die Deutsche Fußball Liga um eine Terminverlegung gebeten. Die Bitte lief allerdings ins Leere. Dafür hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die DFL kritisiert. "Die Deutsche Fußball Liga hat sich leider über sehr ernsthafte Bedenken der niedersächsischen Sicherheitsbehörden hinweggesetzt." Mit ihrer Entscheidung habe die DFL auch eine gewisse Verantwortung übernommen, so Weil. Er forderte die DFL nach dem Spiel zu einer Manöverkritik auf.

