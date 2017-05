Stand: 07.05.2017 21:15 Uhr

Aufatmen in Hannover - Bomben sind entschärft

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) hat am Sonntagabend alle drei Fliegerbomben auf dem Baufeld in der Wedelstraße in Hannover entschärft. "Die Zünder waren sehr empfindlich, deshalb wurden sie vor Ort gesprengt", sagte Thomas Bleicher, Leiter des KBD Niedersachsen. So habe verhindert werden können, dass die Zünder beim Transport explodieren. Auch die dritte Bombe, die zunächst Probleme bereitete, konnte mit einem Wasserschneidgerät unschädlich gemacht werden. Der Zünder dieser Bombe war so stark beschädigt, dass eine manuelle Entschärfung nicht möglich war. Die rund 50.000 Menschen, die von der größten Evakuierungsaktion in der Geschichte Hannovers betroffen waren, durften am Abend gegen 18 Uhr in ihre Wohnungen und Häuser in den Stadtteilen List, Vahrenwald und Nordstadt zurückkehren.

Hannover: Drei Bomben erfolgreich entschärft Hallo Niedersachsen - 07.05.2017 19:30 Uhr Aufatmen in Hannover: Spezialisten haben drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht. 50.000 Menschen mussten zeitweise ihre Wohnungen verlassen.







4,17 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zwei mutmaßliche Bomben sind Metallschrott

Eigentlich hatte der KBD sich darauf eingestellt insgesamt auf fünf Blindgänger zu stoßen. Doch bei den zwei Blindgängern im Bereich des Vahrenwalder Parks konnten die Experten Entwarnung geben. Es handele sich um Metallschrott, teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst musste daher nur drei Bomben entschärfen; dabei handelte es sich um zwei Fünf- und eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Weitere Informationen 22 Bilder Bombenräumung legt Hannover lahm Es war die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte Hannovers: Rund 50.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. NDR.de hat für Sie die Bilder des Tages zusammengestellt. Bildergalerie

Hauptbahnhof darf angefahren werden

Bereits am Nachmittag wurden wegen der Teilentwarnung die Bahngleise freigegeben, sodass der Hauptbahnhof wieder angefahren werden konnte. Zunächst war geplant gewesen, dass keine Züge mehr am Hauptbahnhof halten und stattdessen Ersatzhaltestellen anfahren werden sollten. Laut der Deutschen Bahn mussten sich Bahnfahrer trotz der Aufhebung der Sperrung auf Verspätungen und einzelne Ausfälle einstellen.

Evakuierung verlief planmäßig

Über 2.400 Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen waren am Sonntag im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf der Evakuierung zu sorgen - mit dabei auch etwa 180 Rettungs- und Krankenwagen sowie zwölf Busse, die die Anwohner aus dem Sperrgebiet brachten. Um 13.59 Uhr waren laut Feuerwehr die letzten Kontrollen beendet. Auch der Luftraum über dem Evakuierungsgebiet war gesperrt. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera nach verbliebenen Anwohnern in dem gesperrten Areal. Bereits am Freitag waren Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vorübergehend umgezogen.

Weitere Informationen mit Video Liveticker: Der "Bomben-Tag" zum Nachlesen Es ist vorbei - alle drei Bomben in Hannover sind entschärft. Etwa 50.000 Menschen durften am Sonntagabend zurück in ihre Wohnungen. Hier ist unser Liveticker zum Nachlesen. mehr

Freizeitprogramm der Stadt kommt an

Das Interesse an den Notunterkünften hielt sich nach Angaben der Feuerwehr in Grenzen: Insgesamt 980 betroffene Menschen suchten die im Vorfeld eingerichteten Betreuungsstellen auf. Viele nutzten hingegen das von der Stadt angebotene Freizeitprogramm, besuchten Museen, Kinos und Zoos. Allein ins Sprengel Museum kamen bis zum Mittag rund 700 Besucher, so eine Mitarbeiterin. Einige Museen und Freibäder nahmen keinen Eintritt, Tickets fürs Kino kosteten teilweise weniger.

Nur in Augsburg mehr Menschen betroffen

Den ersten Verdacht auf die Blindgänger hatten Luftbilder des Baufelds ergeben. Sondierungsarbeiten am Boden bestätigten die Annahme. Eine größere Evakuierungsaktion als die in Hannover gab es in der Nachkriegszeit bisher nur in Augsburg: Dort waren im Dezember 2016 rund 54.000 Menschen von einer Bombenentschärfung betroffen.

Weitere Informationen mit Video Bombenräumung in Hannover: Alle Tipps und Fakten Sammelstellen, Ersatzverkehr, Bürgertelefon: Hannover steht heute vor der größten Bombenräumaktion seiner Geschichte. NDR.de hat zusammengestellt, was Sie wissen sollten. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.05.2017 | 19:30 Uhr