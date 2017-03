Stand: 23.03.2017 08:41 Uhr

Attacke mit Stein: Obdachloser in Lebensgefahr

Heftiger Angriff auf einen Obdachlosen in Hannovers Innenstadt: Der Mann ist am späten Mittwochabend am Raschplatz vermutlich mehrmals mit einem Pflasterstein auf den Kopf geschlagen worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Der oder die Täter ließen die vermeintliche Tatwaffe neben dem Opfer liegen und flüchteten. Um wen es sich bei dem Niedergeschlagenen genau handelt, ist noch unklar.

Nächtlicher Angriff auf Obdachlosen 23.03.2017 08:00 Uhr In der Nacht zu Donnerstag ist ein Obdachloser in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Die Spurensicherung konnte einen Stein als Tatwaffe sicherstellen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Opfer liegt in einer Ecke

Eine Passantin fand den Obdachlosen in einer Ecke neben dem auf der unteren Ebene gelegenen Eingang eines Kinos. Dort hatte sich die Tat auch ereignet. "Der Auffindort ist der Tatort", sagte Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Die Passantin informierte die Beamten der nahegelegenen Polizeistation am Raschplatz. Die Polizei will nun prüfen, ob möglicherweise Bilder aus Überwachungskameras Hinweise auf den Tatablauf liefern können. Zeugen sind gebeten, sich unter (05 11) 109 55 55 zu melden. Die Tat ereignete sich nur wenige Minuten, nachdem ganz in der Nähe am Andreas-Hermes-Platz Schüsse gefallen waren. Dort starb ein 25-Jähriger.

Weitere Informationen mit Video Hannover: 25-Jähriger erschossen Bluttat in Hannover-Oststadt: Dort ist am Donnerstagabend ein 25-jähriger Mann erschossen worden. Laut Polizei hatte es zuvor einen Streit zwischen zwei Gruppen gegeben. (23.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.03.2017 | 07:30 Uhr