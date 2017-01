Stand: 19.01.2017 14:27 Uhr

Anklage fordert sechs Jahre Haft für Safia S.

Im Prozess gegen die 16-jährige Safia S. aus Hannover hat die Anklage sechs Jahre Haft gefordert. Die Schülerin habe sich des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung sowie der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gemacht, so die Bundesanwaltschaft vor dem Oberlandesgericht in Celle. Angesichts der Schwere der Vorwürfe hätten bis zu zehn Jahre gefordert werden können. Am Freitag werden die Plädoyers der Verteidigung erwartet, ein Urteil soll kommende Woche fallen. Die Plädoyers waren bereits für vergangene Woche angesetzt, der Gerichtstermin fiel wegen des Schneefalls jedoch aus.

Junge Radikale: Hilfe muss früh kommen 19.01.2017 07:10 Uhr Radikalisierte Jugendliche haben gute Chancen, auf den rechten Weg zu finden, sagt der Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer. Früh Hilfe zu suchen, sei das Wichtigste.







Anklage: Angriff war "Märtyreraktion" für IS

Safia S. hat laut Anklage im Februar im Hauptbahnhof Hannover einen Bundespolizisten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Angriff eine "Märtyreraktion" für die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) war. Die Behörde wirft der Deutsch-Marokkanerin deshalb versuchten Mord und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Die Öffentlichkeit ist angesichts des Alters der Angeklagten und zum Schutz vor Stigmatisierung vom Prozess ausgeschlossen.

Video 03:42 min Virtuelle Radikalisierung: IS sucht gezielt Neue Wege der Radikalisierung: Salafisten suchen gezielt in sozialen Netzwerken nach psychisch labilen Jugendlichen. Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger im Interview. (19.01.2017) Video (03:42 min)

Drei Jahre Haft für 20-jährigen Mohamad Hasan K. gefordert

Neben Safia S. ist als Mitwisser der 20 Jahre alte Mohamad Hasan K. angeklagt. Für ihn fordert die Anklage drei Jahre Haft wegen der Nichtanzeige einer geplanten Straftat, maximal wären fünf Jahre möglich gewesen. Der Deutsch-Syrer steht zudem im Verdacht, mit den angeblichen Terrorplänen zu tun zu haben, die im November 2015 zur Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover geführt haben. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zu diesem Vorwurf laufen noch.

