Stand: 15.03.2017 18:34 Uhr

Alles vorgetäuscht? Ermittlungen gegen Gastronom

Ein nächtlicher Brand, ein gefesselter Mann und kühne Helfer: Was sich in der Nacht zu Mittwoch in Hannover-Misburg abgespielt hat, sieht zunächst nach einem skrupellosen Verbrechen aus. Doch nun mehren sich die Zweifel an der Darstellung des 31-jährigen Kneipenbesitzers. Der Mann, der von drei jungen Männern gefesselt in seiner Gaststätte gefunden worden war, ist nun selbst in den Fokus der Ermittlungen geraten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Kneipenbrand: Polizei ermittelt auch gegen Besitzer Hallo Niedersachsen - 15.03.2017 19:30 Uhr Bei einem Kneipenbrand in Hannover-Misburg haben drei Männer einen gefesselten Wirt aus seiner Gaststätte befreit. Doch wie es zu dem Feuer kam, ist mysteriös.







2 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

31-Jähriger erleidet leichte Rauchgasvergiftung

Die Männer im Alter von 23, 26 und 27 Jahren waren nach Angaben der Feuerwehr in einer benachbarten Shisha-Bar zu Gast, als sie das Feuer bemerkten. Vor dem Gebäude hörten sie Hilferufe. Daraufhin eilten sie zur Hilfe, schlugen eine Scheibe ein und traten eine Tür auf. Im Inneren fanden sie den an den Beinen gefesselten Mann und brachten ihn ins Freie. Der 31-Jährige war noch bei Bewusstsein und kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die drei Retter blieben unverletzt.

Polizei hat Zweifel an der Darstellung des Mannes

Der Barbesitzer erzählte der Polizei später, dass er von drei Männern überfallen worden sei. Diese hätten ihn mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Als er sich geweigert habe, hätte das Trio ihn gefesselt in der Gaststätte zurückgelassen. Kurz darauf habe er den Qualm bemerkt und um Hilfe geschrien. Doch an dieser Darstellung haben sich laut Polizei vermehrt Zweifel ergeben. Details nannten die Beamten am Abend nicht.

Bar ist vollständig ausgebrannt

Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, befanden sich keine Menschen mehr in dem zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Kneipe wurde vollständig zerstört. In den darüberliegenden Wohnungen wurden keine Menschen verletzt. Ob sie weiter bewohnbar sind, wird noch untersucht. Brandermittler wollen am Donnerstag nach den Ursachen des Feuers suchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.03.2017 | 08:30 Uhr