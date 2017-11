Stand: 12.11.2017 09:23 Uhr

Agritechnica begrüßt Aussteller aus 53 Ländern

Das Messegelände in Hannover ist in den kommenden Tagen fest in der Hand der Landwirtschaft: Heute hat hier die weltweit größte Landtechnik-Messe begonnen, die Agritechnica 2017. Bis zum 18. November präsentieren 2.800 Aussteller aus 53 Ländern Neuheiten und Trends aus der Agrarbranche. Das Leitmotiv lautet in diesem Jahr "Green Future - Smart Technology". Nach Angaben der veranstaltenden Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ist das Messegelände komplett ausgebucht.

Mehr als 400.000 Besucher erwartet

Mit 1.700 Ausstellern allein aus dem Ausland, was rund 60 Prozent entspricht, ist die Agritechnica in diesem Jahr internationaler als je zuvor. Am stärksten vertreten sind Italien mit 372 Unternehmen, China (118) und die Niederlande (112). Das Anmeldeergebnis zeige die zunehmende globale Verflechtung der Agrarbranche sowie die weltwirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft, teilte die DLG mit. Auf der Agritechnica würden Innovationen der Landtechnik gezeigt, die zu einer effizienteren und Ressourcen schonenderen Produktion beitragen sollen. Ein weiterer Schwerpunkt sei die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung. Die DLG erwartet mehr als 400.000 Besucher, darunter rund 100.000 Gäste aus dem Ausland.

"De schwatten Ostfrees Jung" berichtet auf Blog

Für den NDR wird der Ostfriese Keno Veith die Messe begleiten. Der Landarbeiter, besser bekannt als "De schwatten Ostfrees Jung", ist durch ein plattdeutsches Facebook-Video über Nacht zum deutschlandweit bekannten Internetstar geworden. In einem Blog auf NDR.de berichtet er - selber Fan und Kenner großer, schwerer Landmaschinen - über seine persönlichen Erlebnisse, Highlights und Erkenntnisse auf der Agritechnica.

