Stand: 05.11.2017 16:30 Uhr

AfD beschließt Parteitag - Hampel vor der Abwahl?

Mit deutlicher Mehrheit hat der Landesvorstand der niedersächsischen AfD am Sonntag die Einberufung eines außerordentlichen Parteitages beschlossen. Neun von zwölf Abgeordneten in Hannover stimmten nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa für den Sonderparteitag. Dieser soll voraussichtlich am zweiten Wochenende im Januar stattfinden und dort soll es um die Ab- und Neuwahl des Landesvorstandes gehen. Vor allem aber geht es um die Personalie Armin Paul Hampel: Gegner werfen dem umstrittenen AfD-Landeschef diktatorisches Verhalten vor - sie wollen ihn aus dem Amt drängen.

Videos 00:40 Neuwahlen von AfD-Landesvorstand? Niedersachsen 18.00 Uhr 20 von 31 Kreisverbänden der AfD Niedersachsen fordern nach NDR Informationen einen Sonderparteitag. Landeschef Armin Paul Hampel könnte dadurch abgewählt werden. Video (00:40 min)

Anzeigen und Gerichtstermine

In der Partei hatte es bereits in den Monaten vor der Bundestags- und der Landtagswahl heftige Streitereien mit schweren Vorwürfen und gegenseitigen Anzeigen gegeben. Hampel wurde unter anderem vom stellvertretenden Bundesschatzmeister und ehemaligen Landesschatzmeister der AfD, Bodo Suhren, wegen Verleumdung und übler Nachrede angezeigt. Gegen Suhren wird ebenfalls ermittelt. Hampel hatte sich für die Bundestagswahl den ersten Platz der Landesliste gesichert, seine Gegner wollten das verhindern. Sie fochten die Liste gerichtlich an, scheiterten jedoch am Ende.

6,2 Prozent bei der Landtagswahl

Nach der Landtagswahl in Niedersachsen, bei der die AfD mit 6,2 Prozent der Stimmen in das Parlament eingezogen ist, hatten sechs Mitglieder der Partei Hampels Amtsführung kritisiert und eine Neuwahl gefordert. Im Vergleich zur Bundestagswahl kurz zuvor war das Wahlergebnis in Niedersachsen deutlich schwächer ausgefallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.11.2017 | 18:00 Uhr