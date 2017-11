AfD-Landesvorsitzender Hampel vor der Abwahl?

AfD Niedersachsen: Gier, Lügen und Intrigen

Panorama - 05.10.2017 21:45 Uhr

Vor der Landtagswahl in Niedersachsen stehen sich AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth und der Landesvorsitzende Armin Paul Hampel in herzlicher Abneigung gegenüber. Und auch sonst rumort es in der Partei.