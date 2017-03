Stand: 09.03.2017 12:39 Uhr

Adelshochzeit in Hannover: Ernst August sagt "Ja"

Hannover steht offenbar ein glamouröser Sommer bevor: Einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ, Donnerstagausgabe) zufolge, wird sich hier am zweiten Juliwochenende der europäische Adel zur Hochzeit von Erbprinz Ernst August und seiner Verlobten Ekaterina Malysheva treffen. Die Zeremonie findet demnach mitten in der Altstadt in der Marktkirche statt. Gefeiert werde anschließend in Herrenhausen und später noch auf der Marienburg, dem Familiensitz der Welfen. Spekuliert wird bereits über eine mögliche Gästeliste: Da Prinz William und seine Frau Kate im Juli nach Deutschland kommen, könnte ein Hochzeitsbesuch durchaus in den Terminplan der Royals aus Großbritannien passen, heißt es in dem Bericht. Wann genau die Reise stattfinden soll, welche Orte William und Kate in Deutschland besuchen und wen sie treffen werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

"Bedeutendstes Society-Event des Jahres"

Außerdem sei es nicht unwahrscheinlich, dass Mitglieder des spanischen und griechischen Königshauses zur Hochzeit in Hannover reisen. Felipe VI., König von Spanien, und Konstantin II., letzter König der Hellenen zählen zu den Taufpaten von Ernst August. Die Hochzeit werde auf jeden Fall das "bedeutendste Society-Event des Jahres in Hannover". Der Flughafen Langenhagen habe für Ende Juni eine erhöhte Nachfrage nach Stellplätzen für Privatflugzeuge registriert. Auch der Polterabend könnte bereits in der Innenstadt steigen. Dem Bericht zufolge gab es Anfragen bei verschiedenen Gastronomiebetrieben.

Verlobte ist gebürtige Russin

Die Auserwählte des 33-jährigen Welfenprinzen ist die 30-jährige Modedesignerin Ekaterina Malysheva. Die gebürtige Russin wuchs in Prag auf. Im August 2016 hieß es in einer Mitteilung des Hauses Hannover: "Das Paar verlobte sich in Griechenland. Dort verbrachten die beiden im Kreise der Familie und Geschwister des Prinzen die Sommerferien." Die Verlobten kennen sich demnach seit mehreren Jahren. Ernst August junior ist Chef von Schloss Marienburg bei Pattensen in der Region Hannover. Vor rund zwölf Jahren übernahm er die Besitztümer von seinem gleichnamigen Vater. Dieser hatte die Hochzeit mit seiner ersten Frau Chantal Hochuli vor vielen Jahren ebenfalls in der Marienburg gefeiert. Diese Ehe wurde 1997 geschieden, 1999 heiratete Ernst August Prinzessin Caroline von Monaco.

