Abu Walaas Netzwerk plante Anschläge auf Polizei

Das Netzwerk um den Hildesheimer Hassprediger Abu Walaa, der sich vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten muss, hat Ermittlern zufolge Anschläge auf Einrichtungen der Polizei geplant. In der Moschee des mittlerweile verbotenen "Deutschen Islamkreis Hildesheim" (DIK) hätte es Gespräche zu solchen Vorhaben gegeben, erklärte der Chefermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Nordrhein-Westfalen am Mittwoch vor Gericht. Dort wurden einen Tag nach Prozessbeginn die Verhandlungen mit der Beweisaufnahme fortgesetzt. Nach Auffassung der Bundesanwaltschaft ist der 33-jährige Iraker die zentrale Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland. Der Prozess findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Haben Angeklagte für IS rekrutiert?

Mit Abu Walaa, der mit bürgerlichem Namen Ahmad Abdulaziz Abdullah A. heißt, stehen vier weitere mutmaßliche führende Islamisten wegen der Unterstützung und Mitgliedschaft des IS vor Gericht. Gemeinsam sollen die Angeklagten Freiwillige islamistisch radikalisiert und in die Kampfgebiete des IS geschickt haben. Alle fünf Männer waren im vergangenen November in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen festgenommen worden. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft.

Berlin-Attentäter im Umfeld von Abu Walaa

Aktiv war Abu Walaa, der selbst gewählte Name steht für "Prediger ohne Gesicht", unter anderem in der Hildesheimer Moschee, die er laut Ermittler zu einem bundesweiten Rekrutierungszentrum des IS gemacht haben soll. Auch Anis Amri, der im vergangenen Dezember den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt hat, soll sich im Umfeld des Predigers aufgehalten haben.

Northeimer Salafist plante Anschlag aus Polizei

Die Polizei ist offenbar ein bevorzugtes Ziel bei den Terroristen des IS. Am Landgericht wird seit knapp einer Woche der Fall des Salafisten Sascha L. aus Northeim verhandelt. Der Mann, der zuvor ein Neonazi gewesen ist, hatte gleich zu Beginn des Prozesses gestanden, dass er entweder Polizisten oder Soldaten mit einem selbstgebauten Sprengsatz töten wollte.

Ermittler überwachten Angeklagten

Über Monate hinweg wurden Abu Walaa und sein Netzwerk beschattet. Die Ermittler überwachten Telefone, nutzen Videoüberwachung von Menschen und Gebäuden und setzten sogar Peilsender ein. Die entscheidenden Erkenntnisse gewann das LKA von einem Kronzeugen und einem Polizeispitzel, der in den engen Vertrauenskreis der Hasspredigers und eines mitangeklagten Deutsch-Serben aus Dortmund gelangen konnte. Der Dortmunder soll in seiner Wohnung eine Islamschule eingerichtet und reihenweise junge Menschen für den Kampf beim IS indoktriniert haben. Seminare dort und von Abu Walaa in Hildesheim hätten radikalisierte Islamschüler aus Nordrhein-Westfalen und dem gesamten Bundesgebiet besucht, sagte der LKA-Beamte.

