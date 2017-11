Stand: 14.11.2017 20:58 Uhr

Abu-Walaa-Prozess: IS "abartig und krank"

Der Kronzeuge im Prozess gegen mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, hat vor dem Oberlandesgericht Celle seine Aussage fortgesetzt. Darin schilderte der ehemalige IS-Sympathisant am Dienstag seine Erlebnisse in Syrien. "Es war alles ziemlich heftig da, zu diesem Zeitpunkt gab es schon starke Bombardierungen in Rakka, jede Stunde hat eine Rakete irgendwo eingeschlagen und der Boden hat immer gebebt", sagte er.

Prozess gegen Abu Walaa: Kronzeuge sagt weiter aus Niedersachsen 18.00 Uhr - 14.11.2017 18:00 Uhr Autor/in: Marie-Caroline Chlebosch Der Kronzeuge Anil O. hat an diesem Verhandlungstag über seine Zeit in Syrien berichtet. Er soll vom Angeklagten Abu Walaa für die IS-Terrormiliz rekrutiert worden sein.







Bei Fluchtversuch ertappt

Besonders, dass IS-Leute ihm ein jesidisches Mädchen als Sexsklavin verkaufen wollten, habe ihn erschüttert. "Das, was das Mädchen geschildert hat, war derart abartig und krank", sagte der Kronzeuge. Der Mann, ein heute 23 Jahre alter Deutschtürke aus Gelsenkirchen, hatte nach eigenen Angaben versucht zu fliehen und war im Kerker gelandet. Später gelang es ihm, dem IS zu entkommen.

"Zum Abschuss freigegeben"

Der Kronzeuge will mit Hilfe Abu Walaas und dessen Netzwerk ins IS-Kampfgebiet gereist sein. Neben Walaa sind vier weitere Männer angeklagt. Teilweise grinsen sie, während der Mann aussagte. Der berichtet nicht nur von seinen Erlebnissen beim IS, sondern auch, dass er weiter im Visier der Terrormiliz steht. Nach Start seiner Aussage in der vergangenen Woche sei er vom IS erneut mit dem Tod bedroht worden, sagt er am Dienstag. Er sei "zum Abschuss freigegeben".

