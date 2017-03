Stand: 17.03.2017 08:44 Uhr

AKP-Wahlkampf: Hat Hannovers Absage Signalwirkung?

Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) hat eine Zusage zur Vermietung eines Saals im städtischen Freizeitheim Lister Turm an die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) zurückgezogen. Damit ist eine dort für heute geplante Wahlkampfveranstaltung zum Referendum in der Türkei abgesagt. Der Auftritt von Mehmet Mehdi Eker, einer von 13 stellvertretenden Vorsitzenden der türkischen Regierungspartei AKP, wird demnach nicht stattfinden. Dies sei in Abstimmung mit der Polizei und dem Land Niedersachsen so entschieden worden, teilte Schostok am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) im Neuen Rathaus mit.

Auftritt von AKP-Vize in Hannover abgesagt Hallo Niedersachsen - 16.03.2017 19:30 Uhr Oberbürgermeister Schostok und Innenminister Pistorius haben dem Wahlkampfauftritt des AKP-Vize eine Absage erteilt. Die Veranstaltung sollte im Lister Turm in Hannover stattfinden.







5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Wir wollen eine solche Wahlkampfveranstaltung nicht haben"

Als Grund nannte Schostok, dass der Stadt zunächst verschwiegen worden war, dass der AKP-Politiker auf der Veranstaltung der UETD auftreten und dabei auch für das umstrittene Verfassungsreferendum werben wollte. "Wir wollen eine solche Wahlkampfveranstaltung nicht haben", so Schostok. Darüber habe es vollständige Einigkeit im Rat gegeben. Schostok betonte, dass Hannover für einen friedlichen Dialog der Kulturen und Religionen stehe. "Als Oberbürgermeister verwahre ich mich aber dagegen, dass ein innertürkischer Konflikt in die Stadt getragen wird." Das friedliche Leben in Hannover dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, sagte Schostok.

Pistorius: Veranstaltungszweck sollte offenbar "verschleiert" werden

Weitere Informationen mit Audio Pistorius: AKP-Hetze nicht tolerieren Niedersachsens Innenminister Pistorius hat das Verbot des Wahlkampfauftritts von AKP-Vize Eker in Hannover verteidigt. "Wir handeln nach dem Gesetz", sagte er auf NDR Info. mehr

Unterstützung kam von Niedersachsens Innenminister Pistorius. Das Land begrüße die Entscheidung der Stadt, die Veranstaltung abzusagen, sagte Pistorius. Die Art der Anmeldung deute darauf hin, dass der wahre Zweck der Veranstaltung "verschleiert" werden solle, sagte er. "Wer Wahlkampf in Deutschland machen will, der muss sich auch an die Regeln halten." Er wies auf Sicherheitsbedenken hin und betonte, dass eine solche Veranstaltung ausreichend gesichert werden müsse. In Interviews habe sich Eker einer drastischen Wortwahl bedient, die geeignet sei, das politische Zusammenleben zu gefährden.

Städtetag lobt "elegante" Lösung der Landeshauptstadt

Videos 20:22 min Schostok erteilt Auftritt von AKP-Vize Absage Der AKP-Vize Eker wird nicht in Hannover auftreten. Das teilten Oberbürgermeister Schostok und Innenminister Pistorius mit. Sehen Sie hier den Mitschnitt der Pressekonferenz. Video (20:22 min)

Der Niedersächsische Städtetag begrüßte die Entscheidung aus Hannover. Da es noch keinen rechtsgültigen Vertrag zwischen Kommune und Veranstalter gegeben habe, habe die Stadt den Auftritt verhindern können, sagte Hauptgeschäftsführer Heiger Scholz. Das sei eine elegante Lösung gewesen. Allen Verantwortlichen in den Kommunen sei mulmig zumute, weil die Türkei hier einen Wahlkampf nach Deutschland trage, "der nicht in unserer Gemeinschaft wurzele". Scholz warnte jedoch vor Pauschalierungen: Jeder Fall müsse einzeln betrachtet und entschieden werden.

Braunschweig und Salzgitter prüfen weitere Termine mit Eker

Möglicherweise hat die hannoversche Entscheidung Signalwirkung. So sind offenbar in Braunschweig und Salzgitter ähnliche Veranstaltungen mit Mehmet Mehdi Eker geplant. Ob diese Versammlungen nun auch verboten werden, konnte Innenminister Pistorius nicht sagen. In Braunschweig hieß es, man habe erst am Donnerstag Kenntnis über eine Veranstaltung in einem Restaurant am Sonnabend bekommen. Diese werde derzeit geprüft, so eine Stadtsprecherin. Auch die Stadt Salzgitter prüft nach eigenen Angaben in Abstimmung mit der Polizei, welche Art von Veranstaltung wann und wo geplant ist. Heute Vormittag soll es dazu eine Besprechung geben, teilte eine Sprecherin mit.

AKP-Politikerin soll Sonntag in Nordenham auftreten

In Bremerhaven ließ die Vermieterin eines Veranstaltungssaals mitteilen, dass sie ihre Räume nicht für den Auftritt einer türkischen Parlamentsabgeordneten zur Verfügung stellen werde. Auch dort hatte die UETD eingeladen. Ein Auftritt der türkischen Regierungspolitikerin in Nordenham steht dagegen nicht infrage. Sie ist dort für Sonntagnachmittag angekündigt. Wie die Oldenburger "Nordwest-Zeitung" berichtet, werden dort allerdings Protestveranstaltungen erwartet.

Pistorius richtet "dringenden Appell an die Bundesregierung"

Pistorius richtete in der Pressekonferenz in Hannover einen "dringenden Appell an die Bundesregierung", die Kommunen mit ihren Entscheidungen über solche Veranstaltungen nicht allein zu lassen. Zuvor hatte Regierungssprecher Steffen Seibert nach einem Telefonat von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande am Donnerstag mitgeteilt, dass die beiden Politiker Wahlkampfauftritte türkischer Politiker im jeweiligen Land nicht generell verbieten wollten. Die Genehmigung gelte aber nur, wenn präzise Voraussetzungen und Vorgaben erfüllt seien: "So müssen sie rechtzeitig und transparent angemeldet werden und deutsches beziehungsweise französisches Recht und Gesetz strikt einhalten."

Die Türkei hat den Konflikt mit Europa unterdessen weiter angefacht. Präsident Erdogan sprach von einem drohenden Religionskrieg.

Freizeitheim Lister Turm 1898 wurde der Lister Turm nach dem Entwurf des Architekten Hermann Schaedler als Ort für Platzkonzerte und Ballvergnügen eröffnet. Nach dem zweiten Weltkrieg diente der Lister Turm einige Zeit als Armeepoststelle der Briten, bis 1950 die Landesmusikschule ihren Ausbildungsbetrieb hier aufnahm. Die in "Staatliche Hochschule für Musik und Theater" umbenannte Institution zog 1973 in ihren Neubau am Emmichplatz, und aus dem Lister Turm wurde nach einem Umbau ein kommunales Freizeitheim und ein neuer Bürgertreffpunkt in der List. Einige Räume können gemietet werden, darunter ein Saal mit Platz für 200 Personen.

Weitere Informationen mit Video Die Unverstandenen: Deutsch-Türken im Norden 14.03.2017 21:15 Uhr Panorama 3 Viele Deutsch-Türken fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Sie sind hier geboren, sprechen deutsch, arbeiten, zahlen Steuern - und erleben täglich, dass sie nie ganz dazugehören. (14.03.2017) mehr mit Video Türkei-Wahl: Zentrales Wahllokal in Hannover Auch in Niedersachsen lebende Türken können über das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei abstimmen. Ein zentrales Wahllokal entsteht auf dem Messegelände in Hannover. (07.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.03.2017 | 07:30 Uhr