7-Jährige durch Feuerwerkskörper verletzt

In Sehnde (Region Hannover) ist eine Siebenjährige beim Spielen auf einem Schulhof am Donnerstagabend durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein 14-jähriges Mädchen einen angezündeten "Sternenkreisel" in den Ausschnitt der Jüngeren gesteckt hatte. Die Siebenjährige habe noch versucht, sich selbst von dem Feuerwerkskörper zu befreien, jedoch vergeblich. Das Mädchen erlitt Brandverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen die 14-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

