Stand: 11.11.2017 17:16 Uhr

65 Gräber auf Friedhof in Hannover verwüstet

In der Nacht zu Sonnabend haben Unbekannte den Stadtfriedhof Ricklingen in Hannover verwüstet. 65 Grabstätten wurden nach ersten Angaben der Polizei geschändet. Unter anderem wurden Figuren, Grablichter und anderer Grabschmuck zerstört sowie Blumen herausgerissen. In mindestens einem Fall haben die Täter sogar eine massive Grabplatte herausgehoben und auf ein anderes Grabfeld geworfen. Eine Passantin hatte die Schäden am Sonnabend gegen 8.50 Uhr entdeckt und daraufhin die Polizei informiert.

Unbekannte verwüsten Stadtfriedhof Ricklingen











"Einfach unfassbar"

Als "einfach unfassbar" bezeichnet Michael Ahrend die Schäden. Die beiden Gräber seiner Eltern, die der 59-Jährige aus Wettbergen seit Jahren pflegt, wurden von den Vandalen heimgesucht. Nach seinen Angaben hat es ähnliche Vorfälle am Ricklinger Stadtfriedhof seit mindestens 20 Jahren nicht gegeben. Auch laut ersten Polizeiangaben war der Friedhof in den vergangenen Jahren nicht von Vandalismus betroffen.

Keine Anzeichen für rechtsradikalen Hintergrund

Das Motiv der Attacke ist unklar. Nach ersten Angaben der Polizei deutet derzeit nichts auf einen rechtsradikalen Hintergrund hin. Besonders betroffen ist ein Areal nahe dem südwestlichen Eingang des Friedhofs (zwischen Bergfeldstraße und In der Rehre). Dieses weist laut Polizei keine Besonderheiten auf. Die Polizei hat mit der Befragung von Angehörigen begonnen und sucht nach möglichen Zeugen.

Rund 30.000 Gräber auf dem Stadtfriedhof

Der 1908 unter dem Namen "Hauptfriedhof Linden" angelegte Friedhof umfasst auf einer Fläche von 54 Hektar etwa 30.000 Gräber. Unter anderem findet sich in einem nicht von den Verwüstungen betroffenen Areal die letzte Ruhestätte des einstigen SPD-Parteivorsitzenden Kurt Schumacher (1895-1952) sowie des ehemaligen Oberbürgermeisters von Hannover, August Holweg (1905-1989). Auf dem weitläufigen Areal, das durch imposante Alleen gekennzeichnet ist, fanden auch mehrere Widerstandskämpfer des Nationalsozialismus, wie etwa Wilhelm Hahn Junior und Wilhelm Blum, ihre letzte Ruhestätte.

