Stand: 24.01.2017 12:47 Uhr

41-Jähriger sticht Frau in Hannover nieder

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Mann und einer 46 Jahre alten Frau ist es heute Morgen in Hannover gekommen. Die 46-Jährige sei durch Stiche in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden, sagte eine Polizei-Sprecherin. Handwerker hätten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Nordstadt Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige habe daraufhin in der Wohnung festgenommen werden können. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei inzwischen stabil, so die Sprecherin. Die genauen Hintergründe der Tat würden jetzt ermittelt. Augenscheinlich habe es sich um Beziehungsstreitigkeiten gehandelt, sagte die Sprecherin.

24.01.2017