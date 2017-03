Stand: 24.03.2017 16:13 Uhr

21-Jährige zu elf Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Hildesheim hat eine 21-Jährige am Freitag wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass die junge Frau ihren 63 Jahre alten Ehemann Ende Juli 2016 in der gemeinsamen Wohnung in Algermissen (Landkreis Hildesheim) getötet hat. Anschließend sei sie mit einem jungen Liebhaber in den Urlaub nach Italien gefahren. Die Angeklagte hatte bis zuletzt zu den Vorwürfen geschwiegen und in ihrem Schlusswort gesagt: "Ich habe ein reines Gewissen."

Urteil mit leichter Verzögerung

Die Frau, die eine Ausbildung zur Automechanikerin macht, hatte den 63 Jahre alten Maurer durch das gemeinsame Interesse für Autos und Pferde kennengelernt. Am Freitagmorgen waren überraschend zwei Zeugen erneut gehört worden, dabei war es um Mietverträge und die Grundstücke des Opfers gegangen. Das Gericht war deshalb wieder in die Beweisaufnahme eingestiegen. Weil der Richter dennoch am gleichen Tag das Urteil sprechen wollte, hatte die Verteidigung einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter wegen Voreingenommenheit gestellt. Dieser wurde aber abgelehnt.

Nach der mutmaßlichen Tat in den Urlaub gefahren

Die Anklage lautete ursprünglich auf Mord. Doch weder für Heimtücke noch für Habgier habe sich während der Beweisaufnahme genügend Belastbares gefunden, sagte Staatsanwalt Wolfgang Scholz in seinem Plädoyer. Er hatte deshalb genau jene elf Jahre Haft wegen Totschlags gefordert, die das Gericht nun verhängt hat. Die Verteidigung sah keine Grundlage für eine Verurteilung.

Mann setzt Frau als Alleinerbin ein

Im Prozess hatte die Angeklagte viel über ihre Kindheit und Jugend gesprochen. Außerdem ging es um ihre Leidenschaft für Waffen. Zur Beziehung zu ihrem getöteten Ehemann sprach sie nicht. Das Paar heiratete im Oktober 2015, die Frau zog zu ihrem Mann in einen zur Wohnung umgebauten Überseecontainer. Er setzte sie als Alleinerbin ein. Nach Zeugenaussagen sei es zwischen den beiden schnell zu Problemen gekommen. Was genau in der Tatnacht geschah, blieb im Prozess weiter offen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Streit aus. Anschließend soll die 21-Jährige ihren Mann erschossen haben. Es wurden jedoch weder die Tatwaffe noch Patronenhülsen gefunden.

