Stand: 15.01.2017 16:33 Uhr

Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Unfällen

Auf gerader Strecke sind am Samstagabend auf der Bundesstraße 244 zwischen Rühen und Parsau (Landkreis Gifhorn) zwei Autos zusammengestoßen. Der Fahrer des einen Wagens wurde dabei getötet, vier Insassen des anderen Autos schwer verletzt. Die B 244 wurde für vier Stunden voll gesperrt. Bei einem weiteren tödlichen Unfall starb am Sonntagvormittag eine 59-jährige Frau. Die Autofahrerin kam bei Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) von der Straße ab. Sie prallte gegen einen Baum, wurde aus ihrem Wagen geschleudert und starb noch am Unfallort. Die B 51 wurde zeitweise voll gesperrt. Die Unfallursache ist in beiden Fällen bislang nicht endgültig geklärt - noch ist also nicht bekannt, ob glatte Straßen etwas damit zu tun hatten.

Tödlicher Unfall: Pkw prallt gegen Baum 15.01.2017 14:45 Uhr Bei Bad Iburg ist am Sonntagvormittag eine 59-jährige Autofahrerin von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Unfall mit vier Fahrzeugen auf A 1

Glätte war aber offenbar mitverantwortlich für einen Unfall am Sonntagnachmittag. Auf der Autobahn 1 bei Osnabrück wollte ein Autofahrer überholen. Offenbar scherte er aus, obwohl hinter ihm weitere Fahrzeuge auf der linken Spur herannahten. Mehrere Autofahrer mussten deshalb bremsen und kamen ins Rutschen. Insgesamt fuhren vier Wagen ineinander, sechs Menschen wurden verletzt. Die A 1 Richtung Bremen ist zwischen Osnabrück-Nord und Bramsche derzeit gesperrt.

Massenkarambolage in Schleswig-Holstein

Erst am Sonnabend hatte es auf der A 1 zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) eine Massenkarambolage gegeben, bei der eine Frau starb. Sechs Menschen wurden schwer verletzt, neun leicht. Bei weiteren Auffahrunfällen gab es erneut zwei Verletzte. "Aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit ist es dann zu mehreren Auffahrunfällen gekommen, sodass letztendlich 26 Pkw, drei Sattelzüge und zwei Transporter beteiligt waren", sagte Timo Heikamp, Einsatzleiter der Polizei.

Mehrzahl der Glatteis-Unfälle ging glimpflich aus

Bei rund 30 Glatteis-Unfällen seit Samstagabend im Osnabrücker Raum, der Grafschaft Bentheim und dem Emsland blieb es meist bei Blechschäden. Im Raum Hannover und rund um Oldenburg gab es keine Glatteis-Unfälle. Einige Autofahrer gerieten in der Region Lüneburg ins Rutschen. Im Harz sind laut Polizei Schneeketten notwendig oder aber Autos mit Allradantrieb empfehlenswert.

Winterwetter in Niedersachsen 01:32 min Wintereinbruch in Niedersachsen 14.01.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Nach "Dieter" und "Egon" bringt nun Tief "Caius" Eis und Schnee nach Niedersachsen. An der Küste sorgte eine Sturmflut für Hochwasser, auf den Straßen blieb es aber weitgehend ruhig. Video (01:32 min) mit Video Tief "Caius" bringt Glätte, Schnee und Matsch Sturmtief "Egon" hat in Niedersachsen für Winter und Unfälle gesorgt. Nun kommt "Caius" - die Straßen bleiben mancherorts glatt. An der Küste werden Sturmböen erwartet. (14.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2017 | 14:00 Uhr