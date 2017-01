Stand: 18.01.2017 19:51 Uhr

Winterkorn wird im Untersuchungsausschuss befragt

Es ist der 22. September 2015, als ein sichtlich angespannter Martin Winterkorn vor die Kameras tritt. In seiner Videobotschaft verspricht der VW-Manager "schonungslose Aufklärung". US-Umweltbehörden hatten vier Tage zuvor gefälschte Abgasdaten bei Dieselautos bekannt gemacht. Der frühere VW-Chef schiebt den Skandal auf die "schlimmen Fehler einiger Weniger" - eine Lesart, an der es Zweifel gibt. Auch fast anderthalb Jahre nach Bekanntwerden des VW-Abgas-Skandals und dem Rücktritt Winterkorns bleibt die Schlüsselfrage: Was wusste Winterkorn wann von den Manipulationen? Oder ist es vorstellbar, dass er nichts wusste? Am Donnerstag ab 10 Uhr soll Winterkorn nun im Bundestags-Untersuchungsausschuss zur VW-Diesel-Affäre befragt werden.

Was wusste die Bundespolitik von den Betrügereien?

Die Ausschussmitglieder gehen davon aus, dass der ehemalige VW-Chef sehr viel früher über die illegale Software informiert war, als er bisher zugegeben hat. Das hatten auch Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" ergeben. Der Untersuchungsausschuss ist im April 2016 eingesetzt worden und soll klären, seit wann die Regierung über Manipulationen Bescheid wusste und wie eng die Abstimmung mit der Autolobby war. Dazu werden unter anderem auch der Präsident des Verbands der Automobilindustrie Matthias Wissmann sowie Eckhart von Klaeden befragt, der bis 2013 Staatsminister im Kanzleramt war bevor als Lobbyist zu Daimler wechselte.

Winterkorn kann zu Fragen auch schweigen

In welchem Umfang Winterkorn sich in Berlin äußern wird, ließ sein Anwalt offen. Es wird aber erwartet, dass der Ex-VW-Chef mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht und zu einigen Fragen schweigt. Für die Befragung sind rund zwei Stunden angesetzt. Sollten sich danach neue Fragen ergeben, könnte der Spitzenmanager noch einmal vor das Gremium geladen werden.

Linken-Abgeordneter ist Ausschussvorsitzender

Der Ausschussvorsitzende, der Linken-Abgeordnete Herbert Behrens, verspricht sich von der Vernehmung eine endgültige, klare Aussage Winterkorns. Aus seiner Sicht sind Winterkorn in jedem Fall Vorwürfe zu machen. Entweder habe er die Öffentlichkeit mit seiner Aussage, nichts von den Abgas-Manipulationen gewusst zu haben, belogen. Oder aber er habe tatsächlich nichts gewusst: "Dann hat er auf jeden Fall bewiesen, dass er als Vorstandschef nicht in der Lage war, sein Unternehmen in einer so gravierenden Frage wirklich im Griff zu haben", sagte Behrens.

