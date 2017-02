Stand: 03.02.2017 08:12 Uhr

Wasserrohrbruch in Braunschweig: Züge fallen aus

Das Wochenende steht bereits kurz bevor: Doch Bahnfahrer rund um Braunschweig und Hildesheim benötigen heute noch einmal starke Nerven. Rund um die beiden Städte kommt es zu starken Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Der Grund: Ein Wasserrohr ist in Braunschweig gebrochen. Das Wasser habe die Gleise unterspült und schwer beschädigt, teilte die Bahn mit. Die Reparatur werde voraussichtlich noch bis heute Nachmittag dauern.

Kein Halt für ICE-Züge in Braunschweig

Noch bis um 15 Uhr halten an den Bahnhöfen in Braunschweig und Hildesheim keine ICE- und IC-Züge. Sie werden über Wolfsburg und Hannover-Messe umgeleitet, dort sind auch zusätzliche Halte geplant. Auch die Regional-Express-Züge zwischen Helmstedt und Braunschweig fallen aus. Dort werden Ersatz-Busse eingesetzt. Die Rohrbruch-Schäden waren am Mittwochabend entdeckt worden.

