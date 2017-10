Stand: 09.10.2017 14:45 Uhr

Wahl zur Miss Tattoo Europe: Bunt is beautiful von Tino Nowitzki

Noch vor Jahrzehnten wäre das undenkbar gewesen: Eine über und über mit Tätowierungen bedeckte Frau gewinnt einen Schönheitswettbewerb. Und doch hat es Nina Holly geschafft. Schon wieder. Die junge Frau aus Beienrode bei Königslutter ist nach ihrem Sieg bei der Miss Tattoo Germany-Wahl im vergangenen Jahr nun auch Miss Tattoo Europe. Am Sonntag setzte sie sich bei dem Wettbewerb im bayerischen Schwandorf gegen ihre Mitstreiterinnen durch. Dabei fand die Tattoo-Schönheitskönigin bemalte Haut vor wenigen Jahren noch abschreckend.

Nina Holly wird Miss Tattoo Europe

















Knapper Wettbewerb

Nina Holly hustet immer noch etwas. Nicht etwa, weil sie nach der Wahl vor lauter Freudenschreien ganz heiser ist. Schuld ist eine Nasennebenhöhlen-Entzündung, die sie seit Wochen mit sich herumschleppt. An der Miss Tattoo Europe-Wahl wollte sie aber trotzdem unbedingt teilnehmen. "So eine Chance kommt nicht nochmal", sagt die 30-Jährige. Gewonnen hatte sie das Ticket bei ihrem Sieg zur Miss Tattoo Germany. Und wie damals war der Wettbewerb zur schönsten tätowierten Frau Europas eine ziemlich knappe Kiste: Nur vier Punkte trennten sie von der Zweitplatzierten aus Österreich. "Ich hatte sowieso gedacht, das gewinne ich nicht", sagt Holly. Als viel zu hübsch habe sie ihre Konkurrentinnen empfunden: "Als ich die Mädels sah, dachte ich: Wir können wieder ins Auto steigen und zurück fahren."

Schnaps und Tränen

Gut, dass sie geblieben ist: Eine Runde im Bikini und eine weitere im Party-Outfit später wurde sie als Siegerin ausgerufen. Als Preis gab es eine Jumbo-Flasche Schnaps und eine Reise nach Portugal. Manche Kandidatinnen hatten sich allerdings schon vorher selbst aus dem Rennen geworfen. Denn von ursprünglich neun Teilnehmerinnen reisten aus persönlichen Gründen am Ende nur vier an - Nina Holly für Deutschland, die anderen aus Österreich, der Schweiz und Rumänien. Die Titel-Freude schmälerte das nicht: "Ich war total überrascht", sagt Holly. Auch Tränen seien geflossen - aber vor allem bei ihren Eltern. Zuvor hatte sich die Jury, die unter anderem aus Tätowier-Künstlern bestand, die Kandidatinnen mit streng prüfendem Blick angeschaut. Wichtig bei einer Tattoo-Schönheitswahl: Aussehen und Ausstrahlung machen die Hälfte der Punktzahl aus, die andere Hälfte entfällt auf Machart des farbigen Hautschmucks.

Videos 28:30 Der Hamburger Tattoo-Forscher NDR Fernsehen Der Kunsthistoriker Ole Wittmann begibt sich auf die Spuren des legendären Hamburger Tätowierers Christian Warlich. Dieser gilt als der Urvater der deutschen Tätowierszene. Video (28:30 min)

"Oh Gott, wer lässt sich denn tätowieren?!"

Nina Holly hatte dahingehend vorgesorgt und sich von ihrer Schwester und "Haus-Tätowiererin" Sabrina noch das Rücken-Tattoo - eine Collage aus Gesichtern und Singvögeln - auffrischen lassen. "Eigentlich gebürt ihr auch mindestens die Hälfte des Titels", sagt die Beienroderin. Und nicht nur dafür. Ihre Schwester war es auch, die Nina Holly mit dem Tattoo-Virus ansteckte. Nur eben nicht gleich: "Als sie mir ihr erstes Tattoo zeigte, sagte ich zu ihr: Oh Gott, wer lässt sich denn tätowieren?!" Heute sind Hollys Arme, Beine und der Rücken mit Hautbildern übersät. Und damit ist noch lange nicht Schluss: Bis der ganze Körper zugestochen ist - soweit soll es für die junge Frau noch gehen. Die Ausnahme bleiben Hals und Hände, denn das sei in ihrem Bürojob tabu. Aufhören will Holly aber mit den Miss-Wahlen: Nach vier gewonnen Wettbewerben - Miss Tattoo Niedersachsen, Miss Tattoo Germany, Tattoo Queen und Miss Tattoo Europe - müsse Schluss sein, sagt sie. Selbst wenn die letzten Monate voller interessanter Erfahrungen und Begegnungen gesteckt hätten. Doch die Miss Tattoo hegt stattdessen einen vergleichsweise konservativen Zukunftswunsch. Holly: "Jetzt ist erstmal die Familienplanung dran."

Weitere Informationen "Miss Tattoo Germany" kommt aus Niedersachsen Nina Holly aus Königslutter ist die "Miss Tattoo Germany 2016". Dabei kam sie fast zufällig zur Wahl und wäre zudem noch beinahe an einem fehlenden Bikini gescheitert. (06.12.2017) mehr Das sind die Tattoo-Trends für 2017 N-JOY Ihr möchtet ein Tattoo, wisst aber noch nicht so richtig, welches Motiv es sein darf? Wir haben zwölf Inspirationen für euch, die 2017 richtig trendy sind. (09.10.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 09.10.2017 | 17:00 Uhr