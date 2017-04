Stand: 29.04.2017 12:40 Uhr

Von Hexen und Teufeln: Walpurgisnacht im Harz

In der Nacht zum 1. Mai fliegen die Hexen zum Brocken, um sich mit dem Teufel zu vermählen und um ein großes Feuer zu tanzen. So heißt es in einer alten Sage. Auch an diesem Sonntag treffen sich im Harz Hexen und Teufel zu Feuer, Tanz und Musik: Es ist Walpurgisnacht.

Höllisches Treiben in über 20 Orten

Die Walpurgisnacht wird in der Region in mehr als 20 Orten gefeiert. Im Zentrum des Geschehens stehen die Ortschaften Bad Grund, Braunlage, Hahnenklee und Sankt Andreasberg. In Bad Grund findet am Abend der traditionelle Fackelzug vom Marktplatz zum Hübichenstein statt. In der Waldkulisse führen zahlreiche Laienspieler das Theaterstück "Luzifer und die silbernen Tannenzapfen" auf. Gegen Mitternacht erscheint dann die Maienkönigin, die die bösen Mächte und ebenso den Winter vertreiben soll.

Kostümieren lohnt sich

In Braunlage wird ein Walpurgisspiel angelehnt an Goethes "Faust" sowie eine Teufelsansprache auf der Kurteichbühne im Kurpark aufgeführt. In Hahnenklee ist neben Musik und Tanz ein großes Hexenfeuer angekündigt, um Mitternacht soll es ein Feuerwerk geben. Eine Erlebniswanderung, Tanz und Theater erwartet die Gäste in Sankt Andreasberg. Auch in Bad Sachsa wird einiges geboten: Zum zweiten Mal startet hier die Märchenwalpurgis mit vielen bunten Kostümen. Außerdem können Besucher die Prüfung zum "Hexenführerschein" ablegen. Verkleiden lohnt sich: An einigen Orten ist für kostümierte Besucher der Eintritt frei.

