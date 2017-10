Stand: 28.10.2017 13:27 Uhr

Volkswagen nutzt Luxemburg zum Steuernsparen

Volkswagen Finance Luxemburg S.A. (VFL) - so heißt eine Konzerntochter von Volkswagen, mit der der Autobauer offenbar vor allem Steuern sparen will. Mehr als 17 Milliarden Euro habe der Konzern aus Wolfsburg dorthin verlagert. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Das Konstrukt sei zwar legal, aber für ein teilstaatliches Unternehmen fragwürdig, heißt es in dem Bericht. VW selbst spricht von "finanzstrategischen Gründen", die für die Gründung solch einer Holding gesprochen hätten. Die Besteuerung der Gesellschaften basiere "auf gesetzlichen Regelungen, alles andere wäre unzulässig."

VFL steuert Finanzströme von Skoda und Bentley

Videos 01:00 VW-Elektroautos: Produktion in Zwickau? Niedersachsen 18.00 Uhr Der VW-Betriebsrat favorisiert das Werk Zwickau in Sachsen als Produktionsstandort. Der Konzern selbst hat sich dazu bislang noch nicht geäußert. Video (01:00 min)

Über VFL steuert Volkswagen demnach die Finanzströme von mehreren Marken wie Skoda und Bentley, aber auch jene von Landesgesellschaften, beispielsweise aus Brasilien. Insgesamt 26 Töchter habe die VFL, so der "Spiegel". Zuletzt habe die Holding eine Bilanzsumme von 14,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Beschäftigt sind bei VFL nur fünf Angestellte.

Holding vergibt Kredite innerhalb des Konzerns

Nach "Spiegel"-Angaben führten die einzelnen Konzernmarken zwar in ihren Ländern Unternehmenssteuern ab. Anschließend aber werde der Nettogewinn nach Luxemburg transferiert. Anders als in Deutschland sind diese Dividenden dort steuerfrei. Von Luxemburg aus werde das Geld wieder als Kredite an Konzerntöchter ausgegeben, so der Spiegel. Damit werden Finanzströme von und nach Deutschland gemieden.

Grünen-Experte hält das Modell für "besonders befremdlich"

Insgesamt soll das Modell VW dazu verhelfen, dass Gewinne nicht bei produzierenden Töchtern anfallen, sondern im steuerlich günstigeren Luxemburg. Das kritisiert der Finanzexperte der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold - gerade vor dem Hintergrund der Beteiligung Niedersachsens am VW-Konzern. "Wenn ein Konzern, an dem der Staat als Großaktionär beteiligt ist, den Standort Luxemburg nutzt, um Steuern zu optimieren, ist das besonders befremdlich", sagte er.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.10.2017 | 14:00 Uhr