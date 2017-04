Stand: 18.04.2017 18:18 Uhr

"Verbrecher": OB muss Beleidigung akzeptieren

Ein Verbrecher, so steht es im Strafgesetzbuch, ist ein Täter, der eine Straftat begangen hat, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe sanktioniert wird - etwa ein Raub, schwere Brandstiftung oder gar Mord. Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) muss nun hinnehmen, als "Verbrecher" bezeichnet zu werden: Einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung des Politikers lehnte das Landgericht Göttingen jetzt in zweiter Instanz ab.

"Lediglich seiner Sorge Ausdruck verliehen"

Der ehemalige Generalsekretär der Gesellschaft für bedrohte Völker, Tilman Zülch, soll den Verwaltungschef am Rande einer Ratssitzung Anfang 2016 wiederholt als "Verbrecher" bezeichnet haben. Dieses Verhalten sei nicht rechtswidrig gewesen, erklärte das Landgericht. Zülch habe lediglich seiner Sorge um die Abschiebung zweier Roma-Familien Ausdruck verleihen wollen.

Kritik von der Staatsanwaltschaft

Oberstaatsanwalt Andreas Buick kritisierte die Entscheidung des Gerichts. Es gehe nicht an, dass ein Beamter, der eine rechtmäßige Maßnahme durchführe, als Verbrecher bezeichnet werden könne, so Buick. Die Abschiebung der beiden Familien sei vom Göttinger Verwaltungsgericht und vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg bestätigt worden.

