Veggie-Saurier aus dem Harz ist Ausstellungs-Star

Mit dem Motorboot in einer Stunde von New York nach Bad Harzburg düsen? Am besten in Badehose und zur Erfrischung einen Caipirinha in der Hand? Was wie ausgemachte Fantasie klingt, wäre vor 150 Millionen Jahren durchaus möglich gewesen - hätte es da Boote gegeben. Oder New York. Oder Menschen. Doch wo heute Niedersachsen und der Harz liegen, war früher ein tropisches Meer samt Inseln und exotischen Gewächsen - und Nordamerika lag gleich um's Eck. Statt Menschen stapfte hier ein ungewöhnliches Wesen umher: Europasaurus. Der vor 19 Jahren entdeckte Zwerg-Dinosaurier ist Star der Ausstellung "Jurassic Harz", die am 1. April im Staatlichen Naturhistorischen Museum Braunschweig startet. Ein Thema dabei: das mysteriöse Verschwinden des Europasaurus.

Fund ist eine Weltsensation

Europasaurus ist so etwas wie ein Leckerbissen für Paläontologen. Dabei ist die Echse nicht gerade ein imposanter Riese à la T-Rex: Der Zwerg-Dinosaurier war in etwa so groß wie eine stattliche Kuh mit extrem verlängertem Hals: durchschnittlich sechs Meter lang und zweieinhalb Meter hoch. Doch dass Experten überhaupt von ihm wissen, gleicht einer Weltsensation. Entdeckt hat ihn der Hobby-Archäologe Holger Lüdtke 1998 im Steinbruch Langenberg bei Goslar - nach ihm ist das Reptil mit dem vollen Namen Europasaurus holgeri auch benannt. Lüdtke fand nur ein paar Zähne, dann kamen nach und nach mehr Knochen ans Tageslicht. Ein Fund wie ein Sechser im Lotto: Als sich aus dem Flachmeer der Jura-Zeit irgendwann der Harz erhob, drehte und kippte dieser die meisten Fossilien und schloss sie tief im Gestein ein. "Es war auch extrem mühsam, die Knochen freizulegen", sagt der Direktor des Naturhistorischen Museums, Ulrich Joger. Jetzt gilt das Europasaurus-Skelett als der am besten erhaltene Fund Europas. Trotzdem gaben die Knochen zunächst gehörig Rätsel auf.

Von Zwergen lernen, heißt siegen lernen

Denn erst hielten Paläontologen das gefundene Exemplar für ein Baby - möglicherweise den Nachwuchs eines riesigen Diplodocus. Doch die Altersbestimmung erstaunte die Experten: Die Mini-Riesenechse war erwachsen. Ein verzwergter Verwandter der Sauropoden, die hoch wie Häuser werden konnten. "Seine Vorfahren müssen Giganten gewesen sein", sagt Joger. Wahrscheinlich seien diese über eine kurzzeitige Landbrücke von Nordamerika nach Europa eingewandert. Als das Land wieder zu Inseln wurde, schrumpften sie im Laufe der Jahrtausende ein. Nicht etwa das Ergebnis zu heißer Temperaturen: Saurier-Experten vermuten, dass geringere Körpergröße schlicht einen Evolutions-Vorteil bot. "Kleinere Exemplare wuchsen schneller", sagt Ulrich Joger. Dazu habe es dort lange kaum Fressfeinde gegeben. "Wir kannten das Verzwergungs-Phänomen von anderen Tieren, aber bei Sauriern war das völlig neu", so der Museumsleiter.

Live-Präparation für Zuschauer

Seit der Sensation ist unter den Paläontologen in Deutschland ein regelrechter Europasaurus-Virus ausgebrochen: Knochen kleinerer und größerer Exemplare wurden entdeckt und noch immer schlummern viele Fossilien im Berg. Nur mit Sprengungen können sie nach und nach aus dem Stein geholt und untersucht werden. Die Ausstellung im Naturhistorischen Museum zeigt nicht nur, was bisher erforscht wurde. Besucher können auch live beim Präparieren aktueller Funde zuschauen. Und sie bekommen Antworten auf brennende Fragen: Welche Hautfarbe hatte Europasaurus? Was fraß er? Hatte er Federn? "Wir können aus Knochen natürlich nicht alles ablesen", sagt Joger. Manches bleibe Spekulation: Dass er wahrscheinlich grau war wie Elefanten heute und dass es ihm mit Federn im tropischen Jura vermutlich zu warm gewesen wäre. Als sicher gilt hingegen, dass er als Vegetarier lebte: Europasaurus fraß am liebsten saftige Baumfarne.

Fleischfresser killt Ur-Veggie

Doch trotz Star-Status ist Europasaurus nicht der einzige Saurier in der Ausstellung. Gleich neben ihm wird unter anderem ein riesiges Diplodocus-Skelett stehen, das im US-amerikanischen Bundesstaat Wyoming gefunden wurde - dem Mekka für Saurier-Fossilien. Ein anderes Ausstellungsexemplar: der Fußabdruck eines riesigen Raubsauriers im T-Rex-Format, der im Harz gefunden wurde. Europasaurus hatte Glück, denn das Zahn-Monster lebte lange vor seiner Zeit. Lange hielt die Strähne trotzdem nicht: Als die tropische Insellandschaft wieder zur Landmasse wurde, machte sich prompt der amerikanische Fleischfresser Allosaurus über den Mini-Sauropoden her. Das zumindest vermuten die Forscher. "Ganz genau können wir das nicht belegen", sagt Ulrich Joger. Das Harzer Exemplar verendete dagegen wahrscheinlich im Meer. Hätte Europasaurus bis heute überlebt - der Museumsleiter wüsste genau, was er mit ihm machen würde: "Ich würde das Tier im Zoo besuchen und versuchen, alles über ihn zu erfahren."

