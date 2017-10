Stand: 26.10.2017 16:57 Uhr

Vater ermordet: Gericht verurteilt 17-Jährigen

Das Landgericht Göttingen hat einen 17 Jahre alten Schüler wegen Mordes an seinem Vater zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Jugendlichen vorgeworfen, seinen Vater, der zuletzt in Kassel lebte, im April diesen Jahres in der Feldmark bei Göttingen mit vier Schüssen getötet zu haben. Mit dem Urteil blieb das Gericht deutlich unter der möglichen Höchststrafe von zehn Jahren. Der Gymnasiast, der zum Zeitpunkt der Tat 16 Jahre alt war, hatte beim Prozessauftakt im September die Schüsse auf seinen Vater vor Gericht gestanden.

Motiv im "innerfamiliären Bereich" vermutet

Videos 00:55 16-Jähriger soll Vater getötet haben Ein 16-Jähriger aus Göttingen wird verdächtigt, seinen Vater erschossen zu haben. Spaziergänger haben die Leiche des 58-Jährigen an einem Feldweg bei Gleichen entdeckt. Video (00:55 min)

Spaziergänger hatten die Leiche in der Feldmark bei Göttingen entdeckt. Der Jugendliche war noch am selben Tag festgenommen worden. Wegen des Alters des Angeklagten fand der gesamte Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie der Sohn an die Waffe gekommen war und was das Motiv seiner Tat war, dazu machte eine Gerichtssprecherin keine Angaben. Die Polizei hatte das Motiv nach der Festnahme des Sohnes im "innerfamiliären Bereich" vermutet. Die Halbgeschwister des Angeklagten waren im Prozess als Nebenkläger aufgetreten.

