VW zahlt Winterkorn 3.100 Euro Rente pro Tag

Martin Winterkorn erhält von VW ab sofort knapp 3.100 Euro Rente pro Tag. Der frühere VW-Vorstandschef hat seinen Vertrag bei Volkswagen zum Jahreswechsel offiziell beendet. Damit hat der ehemalige Top-Manager Anspruch auf ein sogenanntes Ruhegehalt. Das wurde bereits im Geschäftsbericht des Konzerns im vergangenen April bekanntgegeben. Dieses Ruhegehalt - festgesetzt als Anteil von 70 Prozent an der letzten Grundvergütung - beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Euro im Jahr. Andere Vorstände haben ähnlich umfangreiche Rentenansprüche. Im Vergleich zu seiner aktiven Zeit als VW-Manager muss Winterkorn jetzt allerdings den Gürtel enger schnallen: 2011 hatte er Bezüge in Höhe von 17,4 Millionen Euro erhalten - das sind rund 47.600 Euro pro Tag.

Rücktritt nach Bekanntwerden der Abgas-Manipulationen

Winterkorn war im September 2015 wenige Tage nach dem Bekanntwerden der Abgas-Manipulationen an Millionen Dieselautos zurückgetreten. Dass Winterkorns regulärer Vertrag bis Dezember 2016 weiterlaufen sollte, sorgte schon damals für Kritik am Konzern. Für Volkswagen begann zu dieser Zeit die schwerste Krise der Firmengeschichte, die mit Milliarden-Rückstellungen, rechtlichen Auseinandersetzungen und einem Sparprogramm mit Stellenstreichungen verbunden ist. In diesem Zusammenhang gab es auch heftige Kritik an der großzügigen Bezahlung des gesamten VW-Managements.

